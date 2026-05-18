США завдали нових ударів по позиціях ІДІЛ на північному сході Нігерії

За попередньою інформацією, ліквідовано понад 20 бойовиків ІДІЛ.

ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Американські військові у координації з урядом Нігерії завдали нових авіаударів по позиціях бойовиків ІДІЛ на північному сході країни. 

Про це повідомляє Африканське командування Збройних сил США (AFRICOM) у Х.

За інформацією командування, удари були завдані 17 травня 2026 року в межах спільної операції, спрямованої проти терористичних угруповань у регіоні. У заяві зазначається, що розвідка підтвердила присутність бойовиків ІДІЛ на визначених позиціях, які і стали цілями авіаударів.

В AFRICOM наголосили, що внаслідок операції американські чи нігерійські військові не постраждали. 

Знищення цих цілей зменшує можливості терористичних груп планувати та здійснювати атаки, які становлять загрозу для США та їхніх партнерів у регіоні.

За інформацією Bloomberg, яке посилається на Міноборони Нігерії, під час авіаударів було ліквідовано понад 20 бойовиків ІДІЛ. 

Нігерійська сторона також підтвердила координацію дій із США під час проведення операції.

