США завдали нових ударів по позиціях ІДІЛ на північному сході Нігерії

Американські військові у координації з урядом Нігерії завдали нових авіаударів по позиціях бойовиків ІДІЛ на північному сході країни.

Про це повідомляє Африканське командування Збройних сил США (AFRICOM) у Х.

За інформацією командування, удари були завдані 17 травня 2026 року в межах спільної операції, спрямованої проти терористичних угруповань у регіоні. У заяві зазначається, що розвідка підтвердила присутність бойовиків ІДІЛ на визначених позиціях, які і стали цілями авіаударів.

В AFRICOM наголосили, що внаслідок операції американські чи нігерійські військові не постраждали.

#AFRICOM, in continued coordination with Nigeria, conducted kinetic strikes against ISIS fighters in NE Nigeria on May 17. No U.S. or Nigerian forces were harmed.



— U.S. Africa Command (AFRICOM) (@USAfricaCommand) May 18, 2026

Знищення цих цілей зменшує можливості терористичних груп планувати та здійснювати атаки, які становлять загрозу для США та їхніх партнерів у регіоні.

За інформацією Bloomberg, яке посилається на Міноборони Нігерії, під час авіаударів було ліквідовано понад 20 бойовиків ІДІЛ.

Нігерійська сторона також підтвердила координацію дій із США під час проведення операції.