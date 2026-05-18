FT: ЄС планує змусити компанії купувати комплектуючі не лише в китайських постачальників

Європейський Союз розробляє плани, які змусять європейські компанії закуповувати критично важливі компоненти щонайменше у трьох різних постачальників, щоб зменшити залежність блоку від Китаю.

Про це пише Financial Times із посиланням на обізнаних співрозмовників.

Нові правила торкнуться підприємств у кількох ключових секторах, зокрема хімічної промисловості та виробництва промислового обладнання, які скаржаться на різке зростання імпорту дешевої китайської продукції, повідомили двоє чиновників ЄС, обізнаних із планами. Пропозиції стали відповіддю на експортні обмеження Пекіна щодо ключових технологій.

Новий закон встановить ліміти на рівні приблизно 30–40% на обсяг закупівель у одного постачальника. Решту компонентів компанії повинні будуть закуповувати щонайменше у трьох різних постачальників, причому не всі вони можуть бути з однієї країни.

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович прагне скоротити торговельний дефіцит ЄС, який сягає €1 млрд на день, а також захистити компанії від «перетворення торгівлі на зброю» з боку Китаю, кажуть чиновники. Минулого року деякі європейські автозаводи були змушені зупинити виробництво після того, як Пекін запровадив контроль над експортом рідкоземельних магнітів та інших компонентів.

За словами чиновників, Шефчович також готує хвилю «каральних» мит на китайські хімікати та промислове обладнання, щоб стримати різке зростання імпорту, яке завдає удару по європейських виробниках.

Наразі ці плани перебувають на ранній стадії, але їх представлять на спеціальному засіданні Єврокомісії, присвяченому Китаю, 29 травня. Якщо комісари підтримають ідею, детальну пропозицію можуть схвалити лідери ЄС на саміті наприкінці червня.

Один із співрозмовників зазначив, що нові правила стосуватимуться не лише Китаю, оскільки деякі види сировини чи хімічних компонентів надходять переважно лише з кількох країн. Наприклад, гелій зі США та Катару, а кобальт – із Демократичної Республіки Конго та Індонезії.

ЄС планує використовувати мережу своїх угод про вільну торгівлю з понад 70 країнами для розвитку інвестицій та ланцюгів постачання з виробниками.

Минулого року ЄС запропонував підвищити мита на сталь до 50% і скоротити пільгові квоти вдвічі, щоб захистити галузь, яка скоротилася до найменших масштабів за всю історію.