МЗС України вимагає від Москви відкрити архіви НКВС, - заява

Міністерство закордонних справ України у День пам'яті жертв політичних репресій вимагає від Москви відкрити архіви та оприлюднити документи щодо злочинів НКВС, а також закликало міжнародну спільноту засудити злочини радянського режиму та протидіяти спробам Кремля заперечувати їх.

Про це йдеться в заяві МЗС.

"Биківнянський ліс, Дем’янів лаз, Суча балка, П’ятихатки, Рутченкове поле, Сандармох та інші назви ніколи не підуть у забуття. Ці рани назавжди залишаться у нашій національній пам’яті. Водночас кожен такий шрам нагадує, за що ми боремося сьогодні. За право нашого народу на існування, за власну свободу, життя та гідність. На жаль, мільйони злочинів радянського режиму так і не були належним чином засуджені, розслідувані та покарані. Саме тотальна безкарність призвела до є масових російських звірств у ході нинішньої загарбницької війни РФ проти України", - зазначається в повідомленні.

МЗС закликає міжнародну спільноту пам’ятати про радянські злочини і рішуче засудити радянські злочини та вимагати відповідальності за злодіяння як минулого, так і сьогодення.

"Закликаємо протидіяти історичним маніпуляціям Кремля та спробам російської пропаганди заперечувати ці злочини, перешкоджати їх розслідуванню, применшувати чи баналізувати їх; а також сприяти незалежним історичним розвідкам і дослідженням, поширенню фактів про злочинну сутність радянського режиму. Вимагаємо від Москви припинити приховувати від світу правду, відкрити архіви та оприлюднити документи щодо злочинів НКВС та інших злодіянь радянського періоду, які дозволять зокрема встановити правдиві імена злочинців та їхніх жертв, відновити історичну справедливість", - наголосили в МЗС.