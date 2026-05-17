За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
ГоловнаСвіт

МЗС України вимагає від Москви відкрити архіви НКВС, - заява

"Саме тотальна безкарність призвела до є масових російських звірств у ході нинішньої загарбницької війни РФ проти України". 

МЗС України вимагає від Москви відкрити архіви НКВС, - заява
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Міністерство закордонних справ України у День пам'яті жертв політичних репресій вимагає від Москви відкрити архіви та оприлюднити документи щодо злочинів НКВС, а також закликало міжнародну спільноту засудити злочини радянського режиму та протидіяти спробам Кремля заперечувати їх.

Про це йдеться в заяві МЗС

"Биківнянський ліс, Дем’янів лаз, Суча балка, П’ятихатки, Рутченкове поле, Сандармох та інші назви ніколи не підуть у забуття. Ці рани назавжди залишаться у нашій національній пам’яті. Водночас кожен такий шрам нагадує, за що ми боремося сьогодні. За право нашого народу на існування, за власну свободу, життя та гідність. На жаль, мільйони злочинів радянського режиму так і не були належним чином засуджені, розслідувані та покарані. Саме тотальна безкарність призвела до є масових російських звірств у ході нинішньої загарбницької війни РФ проти України", - зазначається в повідомленні.

МЗС закликає міжнародну спільноту пам’ятати про радянські злочини і рішуче засудити радянські злочини та вимагати відповідальності за злодіяння як минулого, так і сьогодення

"Закликаємо протидіяти історичним маніпуляціям Кремля та спробам російської пропаганди заперечувати ці злочини, перешкоджати їх розслідуванню, применшувати чи баналізувати їх; а також сприяти незалежним історичним розвідкам і дослідженням, поширенню фактів про злочинну сутність радянського режиму. Вимагаємо від Москви припинити приховувати від світу правду, відкрити архіви та оприлюднити документи щодо злочинів НКВС та інших злодіянь радянського періоду, які дозволять зокрема встановити правдиві імена злочинців та їхніх жертв, відновити історичну справедливість", - наголосили в МЗС. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies