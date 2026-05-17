Мешканців населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами, закликають не зволікати з евакуацією.

Поліцейські екіпажу "Білий янгол" продовжують виконувати евакуаційні місії у прифронтових громадах Синельниківського району Дніпропетровської області.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Під час чергового виїзду правоохоронці працювали в населених пунктах, які постійно перебувають під загрозою ворожих атак та зазнають ударів з боку російських військ.

Так, із села Богодарівка евакуювали чоловіка, який отримав осколкові поранення внаслідок атаки FPV-дрона. Екіпаж надав допомогу постраждалому та доставив його до Васильківської лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Також із селища Чаплине правоохоронці евакуювали тіло місцевого мешканця, який загинув внаслідок масованого авіаційного удару. За попередньою інформацією, ворог завдав близько семи ударів керованими авіабомбами. Чоловік загинув у власному дворі.

У селищі Межова, де поліцейські евакуйовували тіло загиблого, неподалік стався черговий ворожий авіаудар КАБом. Попри загрозу та небезпеку повторних атак, правоохоронці продовжили рооту.

Поліцейські закликають мешканців населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами, не зволікати з евакуацією та берегти власне життя й безпеку своїх рідних.