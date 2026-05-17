ЦПД: спрощення Кремлем отримання громадянства для жителів Придністров'я – черговий крок до анексії регіону

Мешканцям регіону пропонують отримувати громадянство РФ за спрощеною процедурою.

Російський диктатор Владімір Путін підписав указ, який дозволяє мешканцям невизнаного Придністров’я отримувати громадянство РФ за спрощеною процедурою. Що є черговим кроком до анексії регіону.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Відтепер жителям регіону не потрібно дотримуватися стандартних вимог для набуття російського громадянства, зокрема проживати у Росії щонайменше п’ять років, знати російську мову, історію чи законодавство РФ.

У ЦПД зазначають, що цей крок є не лише спробою Кремля посилити свій вплив у регіоні, а й пошуком додаткових ресурсів для війни проти України, зокрема потенційних військовослужбовців.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що такі дії є частиною ширшої стратегії Москви щодо дестабілізації Молдови та розширення російського впливу у регіоні.

За словами глави держави, збільшення військової присутності та активність російських спецслужб у Придністров’ї створюють загрозу безпеці й стабільності Молдови.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що Кремль намагається легалізувати свою військову присутність у Придністров’ї через масову паспортизацію населення. Подібний сценарій Росія вже використовувала на Донбасі, заявляючи про необхідність "захисту російських громадян".

У ЦПД підкреслюють, що видача російських паспортів залишається одним із ключових інструментів гібридної агресії РФ для створення передумов подальшого втручання та окупації територій.

