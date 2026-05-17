Російський диктатор Владімір Путін підписав указ, який дозволяє мешканцям невизнаного Придністров’я отримувати громадянство РФ за спрощеною процедурою. Що є черговим кроком до анексії регіону.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Відтепер жителям регіону не потрібно дотримуватися стандартних вимог для набуття російського громадянства, зокрема проживати у Росії щонайменше п’ять років, знати російську мову, історію чи законодавство РФ.

У ЦПД зазначають, що цей крок є не лише спробою Кремля посилити свій вплив у регіоні, а й пошуком додаткових ресурсів для війни проти України, зокрема потенційних військовослужбовців.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що такі дії є частиною ширшої стратегії Москви щодо дестабілізації Молдови та розширення російського впливу у регіоні.

За словами глави держави, збільшення військової присутності та активність російських спецслужб у Придністров’ї створюють загрозу безпеці й стабільності Молдови.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що Кремль намагається легалізувати свою військову присутність у Придністров’ї через масову паспортизацію населення. Подібний сценарій Росія вже використовувала на Донбасі, заявляючи про необхідність "захисту російських громадян".

У ЦПД підкреслюють, що видача російських паспортів залишається одним із ключових інструментів гібридної агресії РФ для створення передумов подальшого втручання та окупації територій.