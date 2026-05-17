ЗМІ повідомили про депортацію до США колишнього союзника Мадуро

Венесуельського чиновника Алекса Сааба, бізнесмена і союзника колишнього президента Ніколаса Мадуро, депортували до Сполучених Штатів.

Про це пише Reuters з посиланням на міграційне агентство Венесуели.

За інформацією правоохоронців США, Сааба заарештували у Каракасі в лютому під час спільної операції американської та венесуельської влади.

Арешт Сааба відбувся через місяць після захоплення Мадуро спецпідрозділами США в Каракасі.

“Арешт і депортація Сааба свідчать про новий рівень співпраці між правоохоронними органами США та Венесуели під керівництвом виконуючої обов'язки президента Делсі Родрігес, колишньої віцепрезидентки Мадуро”, – зазначає видання.

54-річний колумбійський Сааб був затриманий у Кабо-Верде у 2020 році та утримувався в США за звинуваченням у хабарництві. Його помилували у 2023 році в обмін на звільнення американців, утримуваних у Венесуелі.

Джерела зазначають, що Сааб може надати владі США інформацію для посилення їхньої кримінальної справи проти Мадуро.

Мадуро та його дружину, Сілію Флорес, у січні доставили до Нью-Йорка для пред'явлення кримінальних обвинувачень, зокрема у змові з метою наркотероризму. Вони їх відкидають.

Сааб та його дружина кілька років тому жили в Італії. Адвокат Луїджі Джуліано, який представляв його інтереси, не зміг підтвердити депортацію.