Латвія піднімала бойову авіацію через проліт невідомого дрона

Невідомий БпЛА перетнув повітряний простір країни, після чого залишив його.

Фото: EPA/UPG

Вранці 17 травня Національні збройні сили Латвії попередили про можливу загрозу в повітряному просторі країни через появу невідомого безпілотника в прикордонних районах поблизу Росії.

Про це повідомили у Збройних силах Латвії. 

Ситуація перебувала під постійним контролем разом із союзниками по НАТО, які забезпечують чергування в рамках місії патрулювання повітряного простору Балтії.

Для реагування на потенційну загрозу було посилено сили протиповітряної оборони на східному напрямку, зокрема шляхом розгортання додаткових підрозділів.

Військові додають, що на тлі триваючої російської агресії проти України можливі випадки порушення повітряного простору або наближення іноземних безпілотників до кордонів країни. Мешканців прикордонних регіонів закликали дотримуватися заходів безпеки та залишатися в укриттях за принципом "двох стін".

Згодом латвійські військові повідомили, що повітряну загрозу було усунено. Встановлено, що один безпілотник справді перетнув повітряний простір країни, після чого залишив його.

Для реагування на інцидент підняли винищувачі повітряної місії НАТО в Балтії.

