Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Російська Федерація зазнала невдачі у своїх спробах закріпитися в Африці.

Таку заяву урядовець зробив у спілкуванні з медіа після завершення міжнародного саміту «Африка вперед» у Найробі, передає Центр протидії дезінформації.

Обсяги реальної торгівлі та інвестицій між Францією та державами Африки суттєво перевищують аналогічну частку РФ на континенті. Барро зауважив, що економічний підхід Кремля зводиться лише до викачування природних ресурсів у країнах Сахелю в обмін на охоронні послуги військових найманців «Африканського корпусу» (колишній ПВК «Вагнер»).

Масштабне фінансування окремих проєктів та регулярне «прощення» багатомільярдних боргів африканським країнам не дають Росії стратегічних результатів, оскільки спрямовані лише на тимчасову купівлю лояльності місцевих політичних еліт.

ЦПД повідомляє, що з часом позиції Кремля на континенті можуть ставати дедалі вразливішими, а сама спроба експансії є приреченою на провал у довгостроковій перспективі.