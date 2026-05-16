Білл Гейтс допродав останні акції Microsoft

Засновник Microsoft Білл Гейтс продав решту акцій компаії, якими він володів.

Про це пише видання Stocktwits, що стежить за торгівлею на фондовому ринку.

Гейтс володів 7,7 мільйонами акцій через свій благодійний фонд. Продаж приніс йому приблизно 3,2 мільярда доларів доходу.

Минулого року Гейтс оголосив, що протягом 20 років він згортає роботу Фонду Гейтса і що до того часу всі активи фонду будуть витрачені. Він заявив, що використає більшу частину свого багатства на благодійність, зокрема пожертвував гроші, серед іншого, на розробку методів лікування інфекційних захворювань.

Мільярдер-менеджер хедж-фонду Білл Акман повідомив, що його інвестиційна компанія Pershing Square придбала нову частку в Microsoft Corp.

Згідно з документами, компанія придбала 5,6 мільйона акцій Microsoft, вартість яких оцінювалася приблизно в 2,3 мільярда доларів.