​Опитування: Майже половина німців прагне розпаду керівної коаліції та дострокових виборів

Раніше канцлер Фрідріх Мерц категорично виключив варіант створення уряду меншості.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

47% опитаних громадян Німеччини виступають за розпуск коаліційного уряду ХДС/ХСС та СДПН, свідчать результати ексклюзивного опитування інституту YouGov на замовлення видання Welt am Sonntag.

У питанні майбутнього країни німці демонструють чітку позицію:

  • 38% респондентів вимагають розпуск коаліції та проведення дострокових парламентських виборів;
  • 30% опитаних все ж підтримують продовження роботи нинішнього союзу консерваторів (ХДС/ХСС) та соціал-демократів (СДПН);
  • 9% віддали б перевагу виходу ХДС/ХСС із коаліції та створенню уряду меншості;
  • 24% не змогли визначитися або відповіли «не знаю».

Нинішня коаліція вже кілька тижнів веде запеклі суперечки щодо податкової та пенсійної реформ, бюджетних скорочень для закриття багатомільярдної діри в бюджеті, а також реформи охорони здоров'я. Крім того, уряд не має спільної стратегії подолання економічного спаду та пом'якшення для громадян наслідків високих цін на пальне, які різко зросли через війну в Ірані.

Попри те, що заклики до перевиборів лунають навіть серед представників ХДС, канцлер Фрідріх Мерц на початку травня категорично виключив варіант створення уряду меншості, якому довелося б шукати підтримки у правопопулістської «Альтернативи для Німеччини» (AfD). Натомість Мерц закликав соціал-демократів до більшої готовності йти на компроміси.

Розчарування чинною владою значно сильніше відчувається на сході Німеччини, ніж на заході. На сході країни за дострокові вибори виступають 46% громадян (проти 35% на заході). Натомість збереження коаліції підтримують лише 22% східних німців та 31% західних.

Найактивніше ідею дострокових виборів підтримують люди середнього віку — від 50 до 59 років (46%). Найменше прагне політичних змін молодь віком 18–29 років — серед них сценарій перевиборів схвалюють лише 27%.

Опитування виявило серйозне невдоволення серед прихильників партії самого канцлера. Лише 45% тих, хто голосував за ХДС/ХСС на виборах 2025 року, хочуть, щоб Мерц продовжував керувати разом із соціал-демократами. Водночас 22% виборців блоку вимагають нових виборів, а 20% хочуть переходу до уряду меншості.

