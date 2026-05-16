Ізраїль заявив про ліквідацію одного із лідерів ХАМАС

У суботу 16 травня ізраїльські військові повідомили, що внаслідок авіаудару Ізраїлю в Газі загинув лідер військового крила ХАМАС Ізз аль-Дін аль-Хаддад.

Як пише АР, його ліквідували у п'ятницю, повідомили ізраїльські військові і додали, що це – один із останніх високопоставлених командирів у збройних силах ХАМАС, який керував плануванням та здійсненням нападів 7 жовтня.

Вбивство Аль-Хаддада сталося на тлі нестабільного припинення вогню віж ХАМАСом та Ізраїлем, оскільки ключові питання, такі як роззброєння бойовиків, гальмують просування угоди.

Родина Аль-Хаддада підтвердила Associated Press його смерть разом із шістьма іншими людьми. Його похорон відбувся в суботу в місті Газа.

Аль-Хаддад приєднався до ХАМАС у 1980-х роках, і був членом підрозділу Маджд бригад Кассам, завданням якого було переслідувати колаборантів з Ізраїлем. Він також був членом Військової ради ХАМАС, найвищої групи командирів, яка відіграла ключову роль у нападах, що розпалили війну.

Начальник штабу армії Ізраїлю назвав його вбивство «значною операцією».