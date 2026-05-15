Світ

Ізраїль та Ліван домовились про продовження перемир'я

Припинення вогню діятиме 45 днів.

Ізраїльські солдати патрулюють на півдні Лівану, 1 грудня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Ізраїль та Іран, за посередництва США, домовилися про 45-денне продовження угоди про припинення воєнних дій.

Про це заявили в Державному департаменті США.

Переговорний процес відновиться 2 та 3 червня. А вже 29 травня в Пентагоні відбудуться переговори з питань безпеки за участю військових делегацій обох країн.

"Сполучені Штати, як і раніше, усвідомлюють виклики, що виникають через постійні напади "Хезболли" на Ізраїль без згоди чи схвалення уряду Лівану, здійснені з метою зірвати цей процес", - зазначили в Держдепартаменті.

  •  У квітні Ліван та Ізраїль провели перші дипломатичні переговори за понад тридцять років. Вони спрямовані на припинення бойових дій між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням "Хезболла".
