Ізраїльські солдати патрулюють на півдні Лівану, 1 грудня 2024 року

Ізраїль та Іран, за посередництва США, домовилися про 45-денне продовження угоди про припинення воєнних дій.

Про це заявили в Державному департаменті США.

Переговорний процес відновиться 2 та 3 червня. А вже 29 травня в Пентагоні відбудуться переговори з питань безпеки за участю військових делегацій обох країн.

"Сполучені Штати, як і раніше, усвідомлюють виклики, що виникають через постійні напади "Хезболли" на Ізраїль без згоди чи схвалення уряду Лівану, здійснені з метою зірвати цей процес", - зазначили в Держдепартаменті.