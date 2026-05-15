США і Китай претендують на високозбагачений уран з Ірану

Наразі кілька сотень кілограмів урану перебувають під завалами після військових ударів по ядерних об'єктах Ірану.

Кратери після авіаударів США по підземному збагачувального заводу з виробництва урану Фордо, 22 червня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що лише Штати і Китай мають технології для вилучення високозбагаченого урану, який опинився під завалами в Ірані після минулорічних військових ударів по ядерних об'єктах країни, пише Sky News.

Трамп назвав тамтешній уран «ядерним пилом». Ідеться про запаси іранського високозбагаченого урану обсягом близько 440 кілограмів. 

За словами президента США, Тегеран визнав неможливість самостійно вилучити ці матеріали через відсутність необхідного обладнання та спеціальних тракторів. Спочатку іранська сторона нібито погодилася на те, щоб уран забрали американці, проте згодом відкликала свою згоду. Попри це, очільник Білого дому висловив упевненість, що зрештою Іран таки піде на поступки.

Окрім ситуації навколо урану, Трамп розповів про суттєві зрушення у переговорному процесі. Він підтвердив, що готовий погодитися на 20-річне призупинення ядерної програми Ірану замість повної та безстрокової її ліквідації, якщо Тегеран надасть «реальні гарантії». 

Водночас президент США зазначив, що нещодавно без вагань відхилив чергову мирну пропозицію Ірану, бо в першому ж реченні йшлося про збереження ядерних елементів у будь-якій формі. 

  • Запобігання розробці Іраном ядерної зброї було однією з причин, які Ізраїль та Сполучені Штати назвали причиною початку війни 28 лютого.
  • У березні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив що після ударів Іран більше не може збагачувати уран і виробляти балістичні ракети.
