Politico: Польща приголомшена рішенням скасувати розгортання 4000 американських військових у країні

Польща, один із найближчих союзників США в Європі, була приголомшена рішенням цього тижня керівника Пентагону Піта Гегсета скасувати заплановане розгортання 4000 американських військовослужбовців у країні.

Про це повідомляє Politico.

Польський уряд наполягає, що цей крок не підриває безпеку країни.

“Ми отримали гарантію, що американці не планують систематично скорочувати присутність США в Польщі”, – заявив заступник міністра оборони Павел Залевський новинному каналу TVN24 у четвер увечері.

Проте видання зазначає – приховати те, що дії США заскочили Польщу зненацька, було неможливо.

Невідомо чому Гегсет скасував розгортання 2-ї бронетанкової бригадної бойової групи 1-ї кавалерійської дивізії. Рішення прийняли вже після того, як підрозділ розпочав підготовку до виліту в Європу. Виконувач обов'язків речника Пентагону Джоел Вальдес заявив, що цей крок “не був несподіваним рішенням, схваленим в останню хвилину”.

Дональд Трамп неодноразово висловлював гнів і розчарування європейськими союзниками через їхню відмову допомогти у війні з Іраном. Однак Гегсет раніше називав Польщу “зразковим союзником” за найвищі у НАТО витрати на оборону.

Хоча Польща глибоко політично розділена між проєвропейським урядом прем'єр-міністра Дональда Туска та націоналістичним президентом Каролем Навроцьким, який підтримує MAGA, існує широкий консенсус щодо того, що присутність американських військ має вирішальне значення для оборони Польщі від Росії.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш сказав, що він телефонував і Туску, і Навроцькому після того, як стало відомо про скасування розгортання військ. Він також спілкувався вчора з генералом США Алексусом Гринкевичем – командувачем сил Сполучених Штатів в Європі, а також верховним головнокомандувачем об'єднаних сил НАТО в Європі.

“Ми постійно контактуємо з американською стороною. Польща – непохитний союзник, який виконує всі свої зобов'язання за Північноатлантичним договором. Ми витрачаємо майже 5% нашого ВВП на оборону”, – сказав Косиняк-Камиш у польському парламенті у четвер.

Польські чиновники наполягають, що скасування розгортання не підриває ширших зобов'язань США щодо європейської оборони.

“У мене немає сумнівів щодо гарантій США Польщі”, – заявив у п'ятницю польському телебачення колишній міністр оборони Томаш Семоняк, який зараз відповідає за польські розвідувальні служби.

Пентагон на початку цього місяця підтвердив, що США виведуть 5000 військовослужбовців з військових баз у Німеччині, виконуючи погрозу, висловлену Трампом після суперечки з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем щодо війни в Ірані. Польща разом із Румунією та країнами Балтії розраховує прийняти частину військ, які виводять із Німеччини, хоча наразі невідомо, чи залишаться ці підрозділи в Європі, чи повернуться до США.

Минулого тижня Трамп заявив, що “можливо” перекине американські війська до Польщі.

Однак Трамп також поставив під сумнів зобов'язання США щодо спільного оборонного пакту НАТО за статтею 5 та пригрозив анексувати Гренландію, територію члена альянсу Данії.

Польща має близько 500 американських військовослужбовців, які постійно розміщені в країні:

на базі військово-морської підтримки в Редзіково, де розміщується американська морська система протиракетної оборони;

у штаб-квартирі 5-го армійського корпусу США в Познані, яка координує сухопутні сили США, розгорнуті у всій Європі;

у гарнізоні збройних сил, який забезпечує підтримку інфраструктури.

Крім того, до 10 000 американських військових регулярно перебувають у країні на ротаційній основі.

За даними нещодавніх опитувань, більшість поляків підтримують наявність військової бази США на своїй території, що робить її винятком серед інших європейських країн.