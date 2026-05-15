Протестувальники вимагають відставки президента Родріго Паса на тлі економічного занепаду у південноамериканській країні.

Під час вчорашнього маршу в Ла-Пасі відбулися зіткнення між болівійськими шахтарями та поліцією. Протестувальники вимагали відставки президента Родріго Паса, підриваючи дрібні динамітні шашки, пише DW.

Використання вибухівки стало звичним явищем на другому тижні загальнонаціональних протестів.

Тисячі болівійських шахтарів пройшли маршем через центр столиці, вимагаючи, серед іншого, реформ трудового законодавства, забезпечення палива та спрощення доступу до вибухових речовин.

Вони скандували гасла, що закликають до відставки президента. Поліція у відповідь використала сльозогінний газ.

Частину Ла-Пасу паралізували блокади та марші. Різні групи, зокрема шкільні вчителі, вимагають підвищення заробітної плати на тлі економічної кризи в країні.

Економічний спад у Болівії останнім часом погіршився через дефіцит доларів США та скорочення виробництва енергії. Останню хвилю протестів спровокували фермери, які вимагали скасування закону, що дозволяє іпотеку землі. Хоча Пас підписав указ про скасування закону в середу, протести продовжуються.

Президента Паса привели до присяги лише шість місяців тому. Він виграв вибори завдяки обіцянкам вивести андську країну з найгіршої економічної кризи за останнє покоління.

Reuters повідомило, що перед зіткненням демонстрантів з поліцією у четвер делегація з приблизно 20 шахтарів увійшла до президентського палацу для зустрічі з очільником країни.

Окремо президент Болівії скликав кількох міністрів для екстрених переговорів щодо вимог шахтарів.

Міністр економіки Болівії Хосе Габріель Еспіноза заявив, що уряд “відкритий для діалогу”.

Влада повідомила, що станом на вівторок було відомо про 67 блокувань на автомагістралях країни, які ще кілька днів тому перекрили великовантажні автомобілі. Це призвело до дефіциту харчів, товарів та ліків у лікарнях.