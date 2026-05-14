Естонія перевела пункт пропуску» на кордоні з РФ на 12-годинний режим роботи

Раніше пункт працював на кілька годин довше.

пункт пропуску "Нарва", Естонія

Уряд Естонії вирішив продовжити обмеження на кордоні з Росією та змінити графік роботи пункту пропуску «Нарва-1», пише ERR.

З 15 червня пішохідний перехід у Нарві працюватиме лише 12 годин на добу — з 7:00 до 19:00. Раніше він був відкритий до 23:00. Такий графік запровадили попередньо на два місяці. 

Також до кінця серпня залишаться закритими на ніч пункти пропуску «Койдула» і «Лухамаа».

Керівник естонського МВС Ігор Таро заявив, що російська сторона за останні три місяці не зробила нічого для пом'якшення режиму. Навпаки - проблеми лише загострилися: Росія досі не погодила встановлення навігаційних буїв, її судна здійснюють небезпечні маневри та іноді перетинають естонську контрольну лінію. Крім того, росіяни продовжують глушити GPS-сигнал.

Скорочення робочих годин на пункті пропуску дозволить естонській владі ефективніше розподіляти прикордонників і митників для охорони державного кордону. 

Ігор Таро наголосив, що своїми діями Росія фактично карає власних громадян, адже саме вони складають більшість тих, хто перетинає кордон. Поведінка країни-агресора змушує Естонію не пом’якшувати, а посилювати контроль.

Статистика показує, що після введення нічних обмежень кількість перетинів кордону в Лухамаа скоротилася майже на 20%, тоді як у Койдула зросла на 6%.

