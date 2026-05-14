Росія масштабує вербування студенток до підрозділів безпілотників, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Якщо раніше така практика фіксувалася переважно на тимчасово окупованих територіях, то тепер вона охопила навчальні заклади у всій РФ.

Вербування ведеться безпосередньо у стінах університетів і коледжів – через смс-розсилки, оголошення на моніторах та особисті розмови після лекцій. Фіксуються випадки, коли студенткам із заборгованістю за навчання пропонують підписати контракт в обмін на списання боргу.

Міноборони РФ запевняє, що контракт діє один рік і студентам нібито не доведеться воювати на передовій. Водночас уже зафіксовано перший випадок загибелі завербованого на війну студента. 23-річний студент із Бурятії уклав контракт з підрозділом БпЛА в січні, а вже у квітні він загинув в Луганській області неподалік лінії фронту.

“Росія цинічно перетворює навчальні заклади – як на окупованих територіях, так і всередині країни – на конвеєр поповнення підрозділів БпЛА. Хронічний дефіцит особового складу змушує режим знижувати віковий поріг та розширювати соціальні категорії вербування”, – зазначили у ЦПД.