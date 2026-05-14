Експосадовиця МСЕК отримала 5 років за вимагання хабаря

У Хмельницькій області до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено колишню голову обласної медико-соціальної експертної комісії одного із центрів медико-соціальної експертизи Донеччини.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Після релокації з Донецької області комісія працювала у Хмельницькому та розглядала питання встановлення груп інвалідності внутрішньо переміщеним особам і жителям тимчасово окупованих територій України.
У серпні 2024 року чоловік звернувся до установи для встановлення інвалідності. Під час спілкування посадовиця зазначила, що встановлення йому ІІІ групи інвалідності коштуватиме 5 тис. доларів США.
Після цього чоловік звернувся до правоохоронців. У грудні 2024 року жінку затримали під час одержання неправомірної вигоди у порядку ст. 208 КПК України.
Під час обшуків за місцем її проживання правоохоронці вилучили понад 20 тис. доларів США.