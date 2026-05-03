Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів

Важливим є забезпечення підрозділів наземними роботизованими комплексами для евакуації та транспортування поранених.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію з медичною евакуацією на окремих ділянках фронту. Від початку року лише у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ противник знищив п’ять санітарних евакуаційних автомобілів.

Про це Головнокомандувач ЗСУ за підсумками наради повідомив у соцмережі Facebook.

Генерал Сирський провів нараду щодо підвищення ефективності медичного забезпечення військ. До обговорення були залучені військові медики всіх рівнів – від бойових медиків на передовій до представників органів військового управління.

Сирський наголосив, що ворог системно порушує норми міжнародного гуманітарного права, цілеспрямовано атакуючи медичний транспорт і засоби евакуації. В умовах активного застосування FPV-дронів, ударних безпілотників і високої прозорості поля бою питання безпечної евакуації поранених набуває особливої ваги.

Серед ключових проблем, які були озвучені під час наради, – нестача молодшого медичного персоналу, зокрема бойових медиків. Саме вони забезпечують надання першої допомоги безпосередньо на передньому краї, часто в умовах ускладненої або відкладеної евакуації.

Водночас відзначається позитивна динаміка: у квітні рівень укомплектованості медичними фахівцями зріс на 7% порівняно з березнем. За місяць було підготовлено 328 військовослужбовців за медичними спеціальностями.

Також спостерігається зменшення кількості тяжких поранень і ампутацій, що свідчить про покращення якості домедичної допомоги та підвищення рівня підготовки особового складу.

Окрему увагу приділяють розвитку нових рішень для евакуації поранених. Зокрема, йдеться про використання наземних роботизованих комплексів із броньованими капсулами, а також випробування безпілотних літальних апаратів для евакуації в складних бойових умовах.

За підсумками наради визначено пріоритети подальшого розвитку медичної служби: посилення переднього краю, удосконалення маршрутів евакуації, збільшення кількості спеціалізованого транспорту та забезпечення безперервності медичної допомоги на всіх етапах.

"Наше головне завдання – зберегти життя і здоров’я українських військовослужбовців", – підкреслив Сирський.