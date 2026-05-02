ГоловнаСуспільствоПодії

На Дніпропетровщині затримали бійців батальйону «Вовки Да Вінчі» за підозрою у стрілянині та викраденні чоловіка

У батальйоні підтвердили, що затриманими є їхні бійці і пообіцяли провести внутрішнє розслідування та повністю сприяти правоохоронним органам.

Фото: поліція

У Синельниківському районі поліцейські затримали групу осіб, підозрюваних у стрілянині та викраденні чоловіка. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області. 

Після скоєних злочинів фігуранти намагалися уникнути кримінальної відповідальності та переховувалися в одному з населених пунктів області.

Повідомлення про злочин біля магазину у місті Шахтарське надійшло до поліції 1 травня близько 23:40.

У ході досудового розслідування встановлено, що троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років приїхали до магазину на автомобілі. На той момент у приміщенні перебували охоронниця та її знайомий. Як зазначає поліція, зловмисники вчинили конфлікт з 20-річним чоловіком, який переріс у бійку. В ході якої фігуранти побили потерпілого.

Надалі нападники посадили знепритомленого чоловіка до автомобіля та здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї у бік будівлі магазину. Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад, також сталося загоряння. Після цього нападники поїхали з місця події.

Під час проведення першочергових слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили місцезнаходження потерпілого — його виявили у непритомному стані. Чоловіка госпіталізовано до медичного закладу.

Правоохоронці встановили осіб, причетних до злочину, їх місцеперебування та затримали фігурантів у сусідньому населеному пункті.

Трьох чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Тривають слідчі дії.

Зі свого боку, батальйон «Вовки Да Вінчі» прокоментував цю ситуацію. 

“Батальйон «Вовки Да Вінчі» звертається до громади Шахтарського після нічного інциденту за участі бійців підрозділу. Передусім хочемо сказати: нам дуже прикро, що це сталося. Подібна поведінка є неприйнятною та несумісною з цінностями нашого батальйону й образом українського військового”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже проводиться внутрішнє розслідування. Батальйон повністю сприяє правоохоронним органам. Військові пообіцяли, що учасники інциденту понесуть відповідне покарання.

“Варто зазначити, що ці бійці тривалий час воюють і виконують важкі бойові завдання у складі одного з найефективніших підрозділів країни. Але це не є виправданням тому, що сталося. Ми не збираємося перекладати відповідальність лише на окремих людей. Репутацію батальйону створює кожен із нас, тому відповідальність за цей випадок понесе весь підрозділ”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійці батальйону, включно з офіцерським складом, відпрацюють на потреби громади. Батальйон просить мешканців Шахтарського долучитися й написати, яку саме допомогу батальйон міг би надати місту: прибирання, ремонтні чи соціальні роботи або інші корисні ініціативи.

“Ми відкрито опублікуємо пропозиції та попросимо громаду визначити, які роботи батальйон має виконати. Ми не можемо змінити те, що вже сталося. Але можемо чесно визнати помилку, зробити висновки та відповісти перед громадою не словами, а діями”, – йдеться у заяві.

