Протягом дня українська ППО ліквідувала 220 з 227 ворожих БпЛА

Водночас зафіксовано влучання семи дронів на шести локаціях.

Фото: Чернігівська ОВА

Сьогодні, 2 травня, з 08:00 по 19:00 противник атакував 227 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 135 із них – "шахеди".

Як зазначають Повітряні сили, напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 18:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 220 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні, у центрі та на заході країни.

Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

“Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!” – закликали військові. 

