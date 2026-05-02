Затримали директора, заступника директора та секретаря навчального закладу

У Волинській області поліція викрила злочинну схему в одному з ліцеїв з фіктивного бронювання вчителів.

Про це повідомили у Національній поліції України.

До організації схеми причетні службові особи одного з навчальних закладів Луцька. Вони налагодили механізм оформлення на роботу осіб, які фактично не виконували своїх обов’язків і не з’являлися на робочих місцях. Проте їм виплатили понад 3 млн грн.

Схему фіктивного працевлаштування, здебільшого, використовували для «бронювання» чоловіків призовного віку. Через внесення недостовірних даних до відповідних державних систем вони отримували відстрочку від призову під час воєнного стану.

Окрім того, “працевлаштовані” отримували заробітну плату та премії, частину яких передавали організаторам схеми. Насправді ж ці люди працювали у різних сферах – від торгівлі до сфери послуг, і не мали жодного відношення до освітнього процесу.

За оперативними даними, внаслідок реалізації цієї схеми державному бюджету завдано збитків на суму понад 3 мільйони гривень, з яких майже 1 млн грн псевдовчителі перерахували безпосередньо на банківський рахунок фігурантів справи.

У рамках кримінального провадження поліцейські провели 51 обшук за місцями проживання та роботи фігурантів, зокрема в управлінні освіти. Вилучили документацію, комп’ютерну техніку, флеш-носії, банківські картки, майже 21 000 доларів, понад 58 000 гривень, 3400 євро, 1500 польських злотих, 2000 форентів, автомобіль, мобільні телефони, чорнові записи.

Трьох службових осіб – директора, заступника директора та секретаря навчального закладу – затримали у процесуальному порядку. Нині їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Усім обрані запобіжні заходи. Проводяться подальші заходи для повідомлення про підозру іншим учасникам схеми та встановлення всього кола причетних.

Заходи з викриття проводили за процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури. Досудове розслідування триває.