ОВА: З лінії фронту на Донеччині евакуйовано 450 людей

Упродовж минулої доби російські війська атакували 14 разів населені пункти Донецької області. Поранено цивільного.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Краматорському районі у Святогірську пошкоджено адмінбудівлю. У Краматорську пошкоджено легковик.

В Іверському Новодонецької громади пошкоджено підприємство. У Микільському Олександрівської громади пошкоджено склад. У Дружківці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку.

У Різниківці Сіверської громади Бахмутського району пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 450 людей, у тому числі 84 дитини.