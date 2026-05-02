Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
ОВА: З лінії фронту на Донеччині евакуйовано 450 людей

Росіяни упродовж доби 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

ОВА: З лінії фронту на Донеччині евакуйовано 450 людей
наслідки російського обстрілу на Донеччині
Фото: Вадим Філашкін

Упродовж минулої доби російські війська атакували 14 разів населені пункти Донецької області. Поранено цивільного.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Краматорському районі у Святогірську пошкоджено адмінбудівлю. У Краматорську пошкоджено легковик. 

В Іверському Новодонецької громади пошкоджено підприємство. У Микільському Олександрівської громади пошкоджено склад. У Дружківці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку.

У Різниківці Сіверської громади Бахмутського району пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 450 людей, у тому числі 84 дитини.

