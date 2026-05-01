Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Зеленський анонсував посилення ППО у Дніпрі і Одесі

Триває робота з партнерами. 

президент Володимир Зеленський
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

В Україні посилять ППО, зокрема, у Дніпрі й Одесі.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Вже є рішення по Дніпру – військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення. На Дніпро – додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі – вже теж є більший відсоток збиття, треба – ще більший. Ми свідомі того, що росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО. Будемо протидіяти», - сказав глава держави.

Він додав, що триває робота з партнерами для посилення української ППО.

«Важливо, що кожного дня працюємо з партнерами, щоб були компоненти ППО проти ракет. У квітні – забезпечили необхідне постачання, також були нові внески у програму PURL. На травень – завдання аналогічне, і будемо продовжувати шукати можливості для України, для посилення нашої оборони також і завдяки співпраці з тими країнами, з якими раніше співпраці було менше», - сказав Зеленський.

  • 1 травня вдень російські окупанти здійснили масовану атаку дронами по Україні.
  • За інформацією президента, ворог випустив більш ніж 400 дронів, із них понад 200 – «шахеди». 
  • Були влучання, зокрема, у Тернополі, Житомирі, на Рівненщині, у Тростянці у Вінницькій області.
