Зеленський анонсував посилення ППО у Дніпрі і Одесі

В Україні посилять ППО, зокрема, у Дніпрі й Одесі.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Вже є рішення по Дніпру – військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення. На Дніпро – додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі – вже теж є більший відсоток збиття, треба – ще більший. Ми свідомі того, що росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО. Будемо протидіяти», - сказав глава держави.

Він додав, що триває робота з партнерами для посилення української ППО.

«Важливо, що кожного дня працюємо з партнерами, щоб були компоненти ППО проти ракет. У квітні – забезпечили необхідне постачання, також були нові внески у програму PURL. На травень – завдання аналогічне, і будемо продовжувати шукати можливості для України, для посилення нашої оборони також і завдяки співпраці з тими країнами, з якими раніше співпраці було менше», - сказав Зеленський.