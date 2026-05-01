З початку року РФ здійснила 96 атак на об'єкти "Нафтогазу"

У 2026 році через російські атаки загинуло 19 працівників Групи Нафтогаз.

Фото: “Нафтогаз”

За перші чотири місяці 2026 року російські окупанти здійснили 96 атак на об'єкти Групи Нафтогаз. Унаслідок терору РФ загинули 19 фахівців.

Про це повідомляє голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Цей опалювальний сезон став найважчим в історії країни. Під ударами росіян були всі напрями нашої роботи — від видобутку і транспортування газу та нафти до теплоенергетики та АЗК", — каже Корецький.

Глава правління наголошує, що атаки не зупиняються і зараз. Лише за перші чотири місяці 2026 року ворог здійснив 96 обстрілів об’єктів Нафтогазу.  

Він додав, що з початку повномасштабного вторгнення Група Нафтогаз втратила 320 працівників, у 2026 році загинуло 19 фахівців.

Голова правління також повідомив про відкриття фотовиставки про роботу Нафтогазу під час минулого опалювального сезону на Центральному залізничному вокзалі Києва. Виставка триватиме до 17 травня.

