Розвідка: у 2026 році Росія планує рекрутувати до армії рекордні 18 500 іноземців

Про це він заявив під час дискусії “Іноземні бойовики в російській армії: як зупинити глобальну схему вербування”. Захід організувала міжнародна організація Truth Hounds.

“У складі російської окупаційної армії воюють понад 10 000 новобранців із Центральної Азії, близько 1 800 — із Південної Азії, від 1 700 — з Африки та, за різними оцінками, від 1 000 — з Латинської Америки, а також близько 14 000 з КНДР”, — заявив Дмитро Усов.

За його словами, цьогоріч Росія планує рекрутувати рекордні 18 500 іноземців — це важливий ресурс для держави-агресора на тлі масових втрат власного населення на війні проти України.

Дмитро Усов зауважив, що вербування іноземних громадян до російської окупаційної армії по всьому світу посилює транснаціональні мережі торгівлі людьми, а отже — становить виклик для глобальної безпеки.

Він наголосив, що відповідальність за наслідки неконтрольованого та незаконного рекрутингу іноземців через примус та обман як на території Росії, так і у різних країнах світу цілковито лежить на Кремлі.

Генерал повідомив, що втрати іноземних найманців російської армії у “м’ясних штурмах” на війні проти України, за наявними даними, складають щонайменше 5 149 осіб.

“Деяким пощастило — вони потрапили до українського полону. Сьогодні Коордштаб опікується найманцями із 48 країн: серед “топів” — Таджикистан, Узбекистан і Білорусь”, — додав Дмитро Усов.