Росіяни завдали авіаударів по сільгосппідприємству на Запоріжжі

Російські війська скинули авіабомби на територію сільгосппідприємства у Запорізькому районі. Відомо про постраждалого, пошкоджена техніка.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Росіяни б'ють по тих, хто вирощує хліб – поранена людина, пошкоджена сільгосптехніка", – ідеться у повідомленні.
Окупанти вдарили керованими авіабомбами по території сільгосппідприємства у Запорізькому районі.
Поранень дістав 33-річний чоловік. Йому надана уся необхідна допомога. Також пошкоджена техніка для обробки полів.
- Впродовж минулої доби окупанти завдали 864 удари по Запорізькій області, постраждало 44 населених пункти.