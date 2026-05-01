Росіяни завдали авіаударів по сільгосппідприємству на Запоріжжі

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни б'ють по тих, хто вирощує хліб – поранена людина, пошкоджена сільгосптехніка", – ідеться у повідомленні.

Окупанти вдарили керованими авіабомбами по території сільгосппідприємства у Запорізькому районі.

Поранень дістав 33-річний чоловік. Йому надана уся необхідна допомога. Також пошкоджена техніка для обробки полів.