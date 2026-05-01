ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали авіаударів по сільгосппідприємству на Запоріжжі

Пошкоджена сільгосптехніка, поранено цивільного.

наслідки російських ударів
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська скинули авіабомби на територію сільгосппідприємства у Запорізькому районі. Відомо про постраждалого, пошкоджена техніка. 

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни б'ють по тих, хто вирощує хліб – поранена людина, пошкоджена сільгосптехніка", – ідеться у повідомленні.

Окупанти вдарили керованими авіабомбами по території сільгосппідприємства у Запорізькому районі. 

Поранень дістав 33-річний чоловік. Йому надана уся необхідна допомога. Також пошкоджена техніка для обробки полів.

