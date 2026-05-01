Впродовж доби росіяни завдали 864 удари по Запорізькій області

Відомо про одну постраждалу внаслідок атаки по Запорізькому району.

Впродовж минулої доби окупанти завдали 864 удари по Запорізькій області, постраждало 44 населених пункти.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

49-річна жінка дістала поранень внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району.

Війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Комишувасі, Новоолександрівці, Таврійському, Любицькому, Різдвянці, Гіркому, Долинці, Широкому, Омельнику, Копанях, Рівному, Воздвижівці, Цвітковому та Чарівному.

650 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Мар'ївку, Червонодніпровку, Лисогірку, Новояковлівку, Новоолександрівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Воздвижівку, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Прилуки, Добропілля та Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Кушугуму, Новопавлівці, Новоселівці, Долинці та Тернуватому.

189 артударів прийшлися по Червонодніпровці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці та Добропіллю.

"Надійшло 45 повідомлень про пошкодження житла, автівок та обʼєктів інфраструктури", - повідомили в ОВА.