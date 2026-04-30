Головне за четвер, 30 квітня: майже 110 боєзіткнень, стрілянина у працівників ТЦК на Рівненщині, ексклюзив від командувача НГУ

Бойові дії на Донеччині, 109 бойових зіткнень, ворожі обстріли, Fire Point заперечує зв'язки з Міндічем. Яким запам’ятається 1527-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 30 квітня на фронті відбулося 109 бойових зіткнень.

20 атак зафіксували на Покровському напрямку, ще 15 ворожих штурмів відбили на Костянтинівському напрямку.

Росіяни на сьогодні не мають ресурсів для захоплення Сумщини.

Про це в інтерв’ю LB.ua заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

«Ясно одне: сил на захоплення Сумщини росіяни наразі не мають. Вони всі сили віддали на Покровськ, на Донеччину і думали, що протиснуть нас. Не протиснули! Так само на Запорізькому напрямку. Пробували атакувати, але підрозділи ДШВ змогли їх нейтралізувати», – сказав генерал-майор.

Він також переконаний, що повторного наступу ворога з Білорусі не буде.

Компанія - виробник дронів Fire Point заперечує зв'язки з підсанкційним бізнесменом, співвласником колишньої кіностудії Володимира Зеленського “Квартал 95” Тимуром Міндічем.

"Категорично спростовує інформацію, поширену в так званих «журналістських» розслідуваннях, у тому числі – від Української Правди. Усе, що видається за сенсацію, є відвертою брехнею, яка базується виключно на чутках і вигадках. Наразі достеменно невідомо, навіщо і в чиїх саме інтересах поширюються ці брудні маніпуляції, проте абсолютно очевидно, що це – цілеспрямована інформаційна атака та спроба зруйнувати репутацію одного з найкращих і найефективніших виробників зброї в Україні", - йдеться в заяві компанії.

У Fire Point також припускають, що за цими діями стоять конкуренти, які прагнуть позбавити їх фінансування, зупинити контракти та закрити підприємство.

Шостий апеляційний адміністративний суд частково задовольнив позов Київської митрополії Української православної церкви проти Державної служби України з етнополітики і свободи совісті (ДЕСС) та її голови Віктора Єленського.

Церква вимагала в суду скасувати висновок релігієзнавчої експертизи Статуту УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом. Ця експертиза, проведена в 2023-му для виконання доручення РНБО визнала, що Статут УПЦ, який церква оновила в травні 2022-го, не призвів до розриву канонічного зв’язку з Російською православною церквою.

Позов церкви проти ДЕСС і її голови розглядав Київський окружний адміністративний суд, і він відмовив у його задоволенні повністю. Відтак церква подала апеляцію, яку й розглянув Шостий апеляційний суд.

Голова ДЕСС Віктор Єленський у коментарі LB повідомив, що суд за позовом Державної служби України з етнополітики і свободи совісті про припинення Київської митрополії Української православної церкви триває.

Відповідний позов ДЕСС подала через те, що митрополія відмовилася виконувати її приписи.

На Рівненщині затримали чоловіка, який стріляв по працівниках ТЦК та поліцейському.

Інцидент стався 29 квітня 2026 року близько 17:00 в одному з населених пунктів Дубенського району Рівненської області. Підозрюваний їхав велосипедом. "Він зупинився неподалік службового автомобіля, у якому перебували військовослужбовці ТЦК та правоохоронець, дістав із сумки предмет, схожий на автоматичну зброю, та здійснив кілька черг пострілів у напрямку авто", - йдеться в повідомленні Офісу Генерального прокурора.

В автівці на момент стрілянини було четверо людей. Двоє з них отримали поранення від уламків скла. Їх госпіталізовано. Службове авто зазнало механічних пошкоджень.

Після нападу чоловік утік з місця події та переховувався. Правоохоронці встановили особу нападника, ним виявився 48-річний військовослужбовець. Його розшукали та затримали.

А на територію Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки чоловік кинув бойову гранату.

Сьогодні, 30 квітня, близько 17:55 у Білій Церкві 68-річний місцевий мешканець перекинув через огорожу установи бойову гранату РГД-5, яка здетонувала на території РТЦК.

"На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, руйнувань також не зафіксовано", - повідомили в прокуратурі.

Чоловіка оперативно затримали.

