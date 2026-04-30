Путін і Кім Чен Ин під час державного прийому на честь Путіна в Будинку прийомів у Пхеньяні, Північна Корея, 19 червня 2024 рік.

За оцінками південнокорейського Інституту стратегії національної безпеки, з серпня 2023-го до кінця 2025 року КНДР могла поставити Росії озброєння та відправити війська на загальну суму до 14,4 мільярда доларів, передає Bloomberg.

Пхеньян володіє величезними запасами артилерійських снарядів і ракет, які сумісні з російським озброєнням. Окрім боєприпасів, КНДР постачає запчастини до радянських танків та виробляє балістичні ракети малої дальності, подібні до тих, якими Росія обстрілює українські міста.

Окрему роль відіграють північнокорейські військові, чисельність яких у Росії може сягати 15 тисяч осіб. Ці підрозділи допомогли російській армії відновити контроль над прикордонними районами Курської області після українського наступу 2024 року. Крім бойових частин, Пхеньян направляє військових будівельників та інженерів для відновлення інфраструктури в Курській області. Американська розвідка зазначає, що така участь у бойових діях дає армії КНДР безцінний досвід сучасної війни та можливість випробувати свої стратегії проти противника, який використовує західне озброєння.

Натомість Пхеньян отримує від Москви критично важливі військові технології. Росія допомагає КНДР будувати морські есмінці, модернізувати системи радіоелектронної боротьби та засоби глушіння.

Важливою частиною співпраці став підписаний у 2024 році пакт про взаємну оборону. Окрім військової підтримки, Кремль рятує режим Кіма від економічного колапсу, постачаючи продовольство, енергоносії та сировину. Ці ресурси допомагають стабілізувати ціни всередині країни та фінансувати будівництво житла, водночас даючи змогу КНДР нарощувати свій ядерний потенціал.