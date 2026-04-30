Довіра українців до гарантій безпеки від Європи і США зменшилася, - опитування

Якщо на початку року 59% українців очікували, що у разі повторного нападу Росії Європа надасть необхідну підтримку для відбиття атаки, то зараз – 52%. 

Засідання в форматі "Рамштайн" (ілюстративне фото)
Фото: Фейсбук Рустема Умєрова

Порівняно з січнем 2026 року серед українців знизилася довіра до гарантій безпеки і від Європи, і від США. 

Про це свідчать результати опитування КМІС

Так, якщо на початку року 59% українців очікували, що у разі повторного нападу Росії Європа надасть необхідну підтримку для відбиття, то зараз – 52%. 

Натомість з 31% до 41% стало більше тих, хто не вірить, що Європа надасть необхідну підтримку. Разом з цим усе ж поки серед українців більше тих, хто вірить у гарантії безпеки від Європи.

Щодо США, то більшість українців не вірять, що Штати нададуть необхідну підтримку. Частка тих, хто не вірить, зросла з 40% до 57%. Натомість з 39% до 27% стало менше тих, хто довіряє гарантіям безпеки від США.

Зазначається, що у випадку США порівняно із Європою вдвічі більше тих, хто завагався і не зміг відповісти на запитання – 16% проти 7%.

"Помітною є ерозія довіри до можливих гарантій безпеки від Європи і США, особливо – до США. Фактично більшість українців не вірять, що США нададуть необхідну підтримку у разі повторного нападу Росії (хоча ще на початку року був паритет в оцінках українців). У такій атмосфері марно очікувати на схвалення українцями мирної угоди, де сталість майбутнього миру буде ґрунтуватися на гарантіях безпеки від США. Наразі операція США в Ірані не лише дала суттєву економічну вигоду Росії (що допомагає і далі убивати українців), але і ще більше похитнула віру в надійність американської підтримки. При цьому дуже тривожним є і зниження довіри до гарантій безпеки від Європи. Відчуття європейського плеча підтримки і європейської перспективи процвітаючого майбутнього є одним із найважливіших стовпів української стійкості. Розчарування в Європі може призводити і до суттєвого погіршення морально-психологічної налаштованості до продовження опору, і до того, що голову піднімуть популістські сили з антиєвропейською риторикою", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

