Сьогодні, 30 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації.

Таким чином їхню дію продовжено ще на 90 діб. Попередній встановлений термін спливає 3 травня.

У вівторок, 28 квітня, за це проголосувала Верховна Рада. “За” – 315 і 304 відповідно.

Воєнний стан і мобілізацію продовжують регулярно перед спливанням попереднього терміну. Нинішнє продовження є уже 19-м.

Також нагадаємо, що сьогодні головком Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військових із позицій на передовій. Захисники, що провели на передньому країн два місяці, підлягатимуть обов'язковій ротації.