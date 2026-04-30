Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військових із позицій на передовій

Захисники, що провели на передньому країн два місяці, підлягатимуть обов'язковій ротації. 

нарада у штабі 1-го корпусу НГУ «Азов»
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗСУ

Головком Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військових, які виконують завдання на передньому краї. Про це він повідомив у Facebook.

Командири мають забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою ротацією, що має бути проведена у термін не пізніше місяця. Ротації воїнів повинні бути спланованими завчасно, з урахуванням обстановки, характеру боїв і наявних сил та засобів. 

Також наказ визначив обов’язкові вимоги:

  • проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань;
  • своєчасне забезпечення (поповнення запасів) боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на позиціях.

"Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення – невідворотна відповідальність відповідно до чинного законодавства та статутів ЗС України. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони. Наказ обов’язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї", – сказав головнокомандувач. 

Контекст

Рішення про обов'язкові ротації ухвалене на тлі розголосу ситуації, що склалася в 14-ій бригаді, де на деяких позиціях біля Куп'янська військові залишилися без достатнього постачання їжі й води.

Відсутність ротацій з окремих позицій була й в інших підрозділах. Деякі захисники проводили на позиціях до року й більше.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies