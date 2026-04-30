Головком Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військових, які виконують завдання на передньому краї. Про це він повідомив у Facebook.

Командири мають забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою ротацією, що має бути проведена у термін не пізніше місяця. Ротації воїнів повинні бути спланованими завчасно, з урахуванням обстановки, характеру боїв і наявних сил та засобів.

Також наказ визначив обов’язкові вимоги:

проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань;

своєчасне забезпечення (поповнення запасів) боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на позиціях.

"Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення – невідворотна відповідальність відповідно до чинного законодавства та статутів ЗС України. Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони. Наказ обов’язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї", – сказав головнокомандувач.

Контекст

Рішення про обов'язкові ротації ухвалене на тлі розголосу ситуації, що склалася в 14-ій бригаді, де на деяких позиціях біля Куп'янська військові залишилися без достатнього постачання їжі й води.

Відсутність ротацій з окремих позицій була й в інших підрозділах. Деякі захисники проводили на позиціях до року й більше.