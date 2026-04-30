Суспільство / Війна

У Росії скоїли замах на генерала, причетного до звірств у Бучі під час окупації

Вибуховий пристрій був у поштовій скриньці.

Азатбек Омурбеков
Фото: російські ЗМІ

У Хабаровському краї Росії відбулася спроба ліквідації генерал-майора російської армії-вбивці Азатбека Омурбекова, який у 2022 році був командувачем 64-ої мотострілецької бригади, що окупувала Бучу.

За інформацією InformNapalm, замах стався 28 квітня у військовому гарнізоні. У поштову скриньку в житловому будинку було закладено вибуховий пристрій. Внаслідок його детонації точно загинула одна особа - командир батальйону навчального зв'язку.

Що ж до самого генерала, то його стан залишається невідомим. Йому намагалися телефонувати російські журналісти, але слухавку він не бере, а дружина теж на зв'язок не виходить. Інцидент намагаються приховати, в російських медіа про вибух ніхто не розповідав.

Омурбеков був ідентифікований як воєнний злочинець, причетний до масових вбивства та катувань українців. Під час спроби захоплення Київської області він віддавав злочинні накази вбивати цивільних. Перебуває у санкційних списках США та Євросоюзу, отримав від Путіна звання "героя Росії".

﻿
