Російські війська атакували Миколаївську область ударними дронами типу "шахед". Відомо про п'ятьох поранених.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У Миколаєві внаслідок ворожої атаки госпіталізовано 49-річного чоловіка, його стан – середньої тяжкості. Ще трьом чоловікам медичну допомогу надали на місці, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

У Куцурубській громаді постраждав 69-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.