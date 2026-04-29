Російські війська атакували Миколаївську область ударними дронами типу "шахед". Відомо про п'ятьох поранених.
Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
У Миколаєві внаслідок ворожої атаки госпіталізовано 49-річного чоловіка, його стан – середньої тяжкості. Ще трьом чоловікам медичну допомогу надали на місці, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.
У Куцурубській громаді постраждав 69-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.
- Напередодні росіяни вдарили дроном по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини. Виникли проблеми з електропостачанням.