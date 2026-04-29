На Миколаївщині унаслідок атаки РФ п'ятеро людей постраждали

Окупанти масовано атакували область "шахедами".

Фото: ДСНС України

Російські війська атакували Миколаївську область ударними дронами типу "шахед". Відомо про п'ятьох поранених. 

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У Миколаєві внаслідок ворожої атаки госпіталізовано 49-річного чоловіка, його стан – середньої тяжкості. Ще трьом чоловікам медичну допомогу надали на місці, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

У Куцурубській громаді постраждав 69-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

