Принцип «Вчися на пацієнтах» має зникнути: що дає симуляційна медицина

Сучасна медична освіта більше не може дозволити собі застарілу парадигму «навчайся безпосередньо на пацієнтові». Світ давно перейшов до концепції «безпека перед усе», де кожна помилка майбутнього лікаря чи медичної сестри має бути детально проаналізована та виправлена у симуляційному класі, а не біля ліжка хворої людини.

Фото: надане Наталією Матолінець

До пацієнта не пустять, поки не відпрацюєш навички на симуляторах

У США та країнах Європейського Союзу студента взагалі не допускають до реального пацієнта в клініці, доки не продемонструє ідеальну техніку виконання маніпуляції та чітке дотримання протоколу на високотехнологічному роботі-симуляторі.

У лідерів глобальної медичної освіти — таких як Harvard Medical School (зокрема Центр симуляційного навчання CMS у Бостоні), Оксфордський університет чи Каролінський інститут у Швеції — симуляційні центри є серцем освітнього процесу.

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За кордоном симуляційне навчання глибоко інтегроване у кожну ланку:

Молодші курси: відпрацювання комунікативних навичок та первинного огляду за допомогою «стандартизованих пацієнтів», тобто спеціально підготовлених акторів. Актори перевтілюються в пацієнтів із заздалегідь прописаними скаргами, симптомами та історією хвороби. Студент заходить до кабінету так, ніби перед ним справжній пацієнт: знайомиться, розпитує про самопочуття, збирає анамнез, проводить первинний огляд і пояснює свої подальші дії. Актор реагує на запитання та поведінку майбутнього лікаря відповідно до сценарію.

Старші курси та інтернатура (резидентура): як діяти під час критичних станів пацієнта – при політравмі, анафілактичному шоку, зупинці серця та складання ліцензійних іспитів. Студентів навчають виконувати базові реанімаційні заходи - непрямий масаж серця, штучні вдихи, використовувати дефібрилятор та турнікети. Практичні навички відпрацьовують до автоматизму, учасникам створюють умови, максимально наближені до реальності.

Симуляція в наявних лікувальних протоколах: провідні світові госпіталі використовують симуляційні зони для «практики» реальних операційних та реанімаційних бригад перед унікальними чи надважкими втручаннями. Перед складними операціями лікарі та медсестри можуть провести «генеральну репетицію» і розподілити ролі, відпрацювати в деталях свої дії, перевірити взаємодію команди і готовність до ускладнень.

Це авіаційний стандарт, який прижився у медицині: пілот не сідає за штурвал пасажирського лайнера без тисячі годин на тренажері; так само й медик має довести свої дії до автоматизму у симульованому середовищі.

Симуляційна медицина в Україні: чому це критично потрібно уже зараз

Повномасштабна війна висуває жорсткі вимоги: лікарі та медсестри мають ухвалювати рішення миттєво, працювати в умовах масового надходження поранених, за умов дефіциту часу та шаленого стресу.

Тому симуляційна медицина для нашої держави — не розкіш, а необхідність для збереження життів та виховання нового покоління медичних фахівців. Адже коли підрозділи екстреної допомоги чи реанімації отримують випускника, який уже пройшов через десятки змодельованих сценаріїв критичних інцидентів, час його адаптації на робочому місці скорочується до нуля. Він не панікує. Він діє за міжнародним протоколом.

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Симуляційний центр в ЛНМУ

Для Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького розвиток симуляційної медицини є стратегічним пріоритетом. Нам важливо об’єднали студентів, інтернів, практикуючих лікарів та медичних сестер навколо засадничого принципу: безпечне, ефективне та безперервне навчання через симуляцію протягом усього життя.

За перших 5 місяців 2026 року на базі нашого Центру симуляційної медицини провели понад 50 тренінгів та практичних занять для понад 1000 осіб — студентів, інтернів, лікарів та медичних сестер.

Навчальний процес забезпечений передовим високотехнологічним обладнанням: комп'ютеризованими манекенами для серцево-легеневої реанімації із системою зворотного зв'язку, тренажерами прохідності дихальних шляхів, реалістичними моделями для різних маніпуляцій, симуляторами лапароскопії та УЗД-апаратами. Це дозволяє моделювати будь-які сценарії — від раптової зупинки серця до масивної акушерської кровотечі — та повторювати алгоритм стільки разів, скільки потрібно для досягнення потрібного результату, без ризику для життя пацієнта.

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Фото: надане Наталією Матолінець

Кого і чому вчать у симуляційному центрі

Центр охоплює три ключові вектори:

Відділ додипломного навчання: де формується практичний фундамент професії для студентів.

де формується практичний фундамент професії для студентів. Відділ післядипломної освіти: простір безперервного професійного розвитку (БПР) для інтернів та практикуючих фахівців, які прагнуть опанувати найновіші методики.

простір безперервного професійного розвитку (БПР) для інтернів та практикуючих фахівців, які прагнуть опанувати найновіші методики. Відділ навчання цивільних: в умовах воєнного стану вміння не розгубитися в критичній ситуації, вчасно зупинити масивну кровотечу, правильно накласти турнікет чи застосувати автоматичний зовнішній дефібрилятор — не просто корисна навичка, а реальна межа між життям і смертю. Наші сертифіковані інструктори доводять дії цивільних до алгоритму, трансформуючи паніку у впевнену дію, що рятує людські життя до приїзду бригади «екстренки».

Спільно з Всеукраїнською радою реанімації ми організовуємо та проводимо сертифіковані міжнародні курси:

BLS (Basic Life Support) — базова підтримка життя;

(Basic Life Support) — базова підтримка життя; PBLS (Pediatric Basic Life Support) — базова підтримка життя у дітей;

(Pediatric Basic Life Support) — базова підтримка життя у дітей; ALS (Advanced Life Support) — розширена підтримка життя для медичних бригад.

Наш Центр проводить спеціалізовані тренінги як безпосередньо на базі Центру, так і на виїзді. Ми привозимо в компанії сучасне тренувальне обладнання та манекени, а інструктори адаптують сценарії зокрема під умови конкретної компанії.

Фото: надане Наталією Матолінець

Як це змінить медичну освіту та якість медичних послуг?

Впровадження симуляційного навчання такого рівня — це тектонічний зсув, який докорінно змінює результати української медицини:

Безпека для пацієнта: молодий спеціаліст приходить у клініку не «теоретиком», а фахівцем, чиї руки вже виконали маніпуляцію сотні разів на тренажері. Ризик первинних лікарських помилок знижується до мінімуму.

молодий спеціаліст приходить у клініку не «теоретиком», а фахівцем, чиї руки вже виконали маніпуляцію сотні разів на тренажері. Ризик первинних лікарських помилок знижується до мінімуму. Культура командної взаємодії (CRM — Crisis Resource Management): традиційна освіта часто індивідуалізована, проте в реальній критичній ситуації рятує злагоджена команда. У Центрі ми вчимо лікаря, інтерна та медсестру діяти як єдиний механізм, де кожен знає свою роль, чітко комунікує та розподіляє ресурси.

(CRM — Crisis Resource Management): традиційна освіта часто індивідуалізована, проте в реальній критичній ситуації рятує злагоджена команда. У Центрі ми вчимо лікаря, інтерна та медсестру діяти як єдиний механізм, де кожен знає свою роль, чітко комунікує та розподіляє ресурси. Економічна ефективність для системи охорони здоров'я: усунення ускладнень від неправильно виконаних процедур та швидке надання екстреної допомоги суттєво зменшують час перебування пацієнта на ліжку в стаціонарі, заощаджуючи ресурси лікарень та кошти держави.

усунення ускладнень від неправильно виконаних процедур та швидке надання екстреної допомоги суттєво зменшують час перебування пацієнта на ліжку в стаціонарі, заощаджуючи ресурси лікарень та кошти держави. Глобальна конкурентоспроможність: випускники ЛНМУ імені Данила Галицького стають затребуваними фахівцями на міжнародному рівні, адже їхні практичні навички верифіковані за світовими стандартами.