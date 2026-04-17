У Львівському медуніверситеті готуватимуть нутриціологів та лабораторних діагностів

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького отримав ліцензії на підготовку фахівців за новими освітніми програмами. Відповідний наказ підписав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Про це повідомляє ЛНМУ на своїй сторінці у Facebook.

Уже цього року університет пропонуватиме вступникам навчатися за спеціальностями “Лабораторна діагностика” та “Нутриціологія”. Ліцензія передбачає набір по 50 студентів на кожну освітню програму.

Це буде перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, який можна буде продовжити на другому (магістерському) рівні.

В університеті зазначають, що для вступу на ці спеціальності не передбачено мінімального прохідного балу.

Також у ЛНМУ повідомили, що приймальна комісія та деканати факультетів уже готують зустрічі-знайомства з новими освітніми програмами. Про дату і формат оголосять додатково.

