EMA шукає альтернативи випробуванням на тваринах

Європейське агентство з лікарських засобів підтримало інноваційну ініціативу, спрямовану на суттєве скорочення використання лабораторних тварин у процесі розробки лікарських засобів завдяки впровадженню віртуальних моделей.

Йдеться, зокрема, про застосування віртуальних контрольних груп (ВКГ) як альтернативи живим щурам у токсикологічних дослідженнях, які проводяться для визначення оптимальних доз нових препаратів.

Очікується, що використання таких підходів зробить випробування не лише більш етичними, але й підвищить їхню точність та ефективність.

Регулятор оприлюднив проєкт висновку, де детально описано принципи, за якими Комітет з лікарських засобів для людини зможе враховувати дані, отримані із застосуванням віртуальних груп, у реєстраційних досьє.

Документ винесено на громадське обговорення до 12 травня 2026 року.

Першу заявку на використання ВКГ вже подала біомедична консалтингова компанія Synapse Research Management Partners, яка співпрацює з п’ятьма провідними фармацевтичними корпораціями.

Цей крок став важливою віхою для консорціуму VICT3R, що об’єднує державний і приватний сектори з метою зменшення використання тварин у токсикологічних дослідженнях.

Очікується, що впровадження віртуальних контрольних груп може суттєво вплинути на глобальні показники використання лабораторних тварин.