Кофішоп від усіх хвороб? Небезпечні міфи про канабіс і до чого тут U420

Поява скандальної мережі U420 — один з наслідків цієї помилки. Насправді ж ми опинились у ситуації, в якій «альтернативні», але від того не менш небезпечні, психоактивні речовини стали доступнішими, а кара для споживачів залишилась непропорційно жорсткою. Щоб це виправити, потрібно провести однозначну межу між необхідним споживанням медичних препаратів і будь-яким зловживанням.

Позаминулорічний законодавчий дозвіл окремих препаратів канабісу для медичного вжитку частина суспільства й бізнесу хибно сприйняла як сигнал про неформальну лібералізацію наркополітики.

Це викриття активізувало дискусію про «легальність» канабісу і його препаратів. Дискусію, в якій не бракує міфів і маніпуляцій, а обидві її крайності — і заклик до криміналізації всього, що бодай якось стосується конопель, і «повний легалайз, як у Європі» — недалекоглядні й небезпечні.

Національна поліція проводить обшуки в мережі крамниць і кіосків, яку раніше викрили журналісти-розслідувачі: U420 торгує нібито легальними і нешкідливими цукерками, напоями і добавками. Насправді ж ці товари містять небезпечний синтетичний канабіноїд ADB-4EN-PINACА .

Канабіс в Україні: що дозволено законом і що заборонено

Cannabis — це рід рослини коноплі. У різних видах цієї рослини є десятки сполук, які в різний спосіб впливають на людський організм.

Найважливіші з них — канабіноїди, насамперед тетрагідроканабінол і канабідіол. Перший є психоактивною речовиною і викликає зміни свідомості; другий має легку протитривожну і протизапальну дію.

В Україні, як і багато-де, є прихильники повної легалізації вживання канабісу з так званою рекреаційною метою, тобто для зміни свідомості. Від них можна почути, що канабіс і його препарати безпечні, не викликають звикання тощо.

Хай там як, ці аргументи не переконали законодавців: вживання, зберігання і розповсюдження канабісу є правопорушенням.

Адміністративним чи кримінальним — залежить від кількості: зберігання понад п'яти грамів речовини навіть для власного вжитку тягне на кримінал.

Натомість з 2024 року контрольований обіг конопель у медичних, промислових і наукових цілях дозволили.

Медичний канабіс в Україні: що саме дозволяє держава

Держава встановила суворі вимоги до виробників і продавців конопель і препаратів, виготовлених з них.

Препарати на основі канабісу продають лише в аптеках, які мають спеціальну ліцензію, за електронним рецептом лікаря.

В Україні перші зареєстровані ліки на основі медичного канабісу були оральні краплі іспанського виробництва Curaleaf.

Медичний канабіс застосовують, але він не панацея; медична система достатньо захищена, щоб ці препарати не продавали, як лякали деякі політики, «у кожній школі». І «наркоплантацією в центрі Європи» Україна за два роки не стала. Навпаки, за цей час з’явилися лише окремі препарати. І кейсів їхнього застосування небагато.

І це не дивно. Сфера дозволеного обігу канабісу максимально регульована: ліцензії, дозволи, перевірки, квоти, електронний облік, вимірювання вмісту речовин. Нічого спільного з романтизованим уявленням про так звані легкі наркотики.

Як могли існувати мережі на зразок U420?

То звідки взялися торговельні мережі, як-от U420, і чому їхній бізнес вважали легальним?

Законодавчі заборони стосуються речовин з конкретною хімічною формулою. Сучасні технології дозволяють синтезувати психоактивну речовину з трохи іншою формулою (з аналогічною чи схожою дією), якої немає в переліках заборонених речовин. А що не заборонене, те дозволене.

Щоб держава вчасно включала «винаходи» в перелік заборонених речовин, потрібна система раннього оповіщення. Вона повинна оперативно виявляти нові загрози й оцінювати ризики. Її створення серед вимог до України на шляху до євроінтеграції.

Легалізація канабісу в Європі

Назва мережі U420 — своєрідне підморгування споживачам наркотиків. У західній культурі число 420 символізує куріння марихуани.

Однак прихильникам легалізації канабісу, які апелюють до західного, конкретніше європейського, досвіду, слід придивитися до фактів.

У більшості держав Європейського Союзу канабіс поза законом. За певних умов його вживання дозволяють Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Люксембург і Мальта.

Умови ці далекі від уявлень про повну свободу: наприклад, у Люксембурзі вживати можна тільки вдома і тільки обмежену кількість канабісу, вирощеного власноруч. Навіть у Нідерландах за куріння косяка в громадському місці доведеться заплатити штраф.

Португалія, Чехія, Хорватія, Італія, Бельгія та інші країни розцінюють зберігання невеликої кількості канабісу для особистого споживання як адміністративне правопорушення. Але повторних порушників карають досить суворо.

Жодні інші наркотичні речовини, крім канабісу, не є легальними навіть у найліберальніших європейських країнах.

За кофішопом з конопляними тістечками, цукерками або напоями, який легально працює у Європі, стоять стоси документів, лабораторних перевірок і дозволів, а також прискіпливий контроль і звітність. Компанію, яка спробує вивести на ринок психоактивний «винахід», блискавично зупинять правоохоронні органи.

Авжеж, у Європі існує й нелегальний ринок наркотиків. Однак система боротьби з обігом психоактивних речовин у країнах Євросоюзу більше спрямована на боротьбу з розповсюдженням, а не зі споживанням.

Натомість в Україні діє успадкована від Радянського Союзу каральна модель, яка робить крайнім зазвичай саме споживача. Знайдені під час обшуку 10 грамів сухих конопель можуть стати квитком у тюрму і зламати людині життя.

Споживачів і людей з наркозалежністю ця система ізолює і стигматизує, хоча мала б лікувати й реабілітувати. Тема наркотиків і наркозалежності міцно асоціюється з падінням, маргінальністю, моральним розпадом.

Фото: НПУ Нацполіція з обшуками в U420

Коли МОЗ дозволяє медичний канабіс

Злоякісні пухлини, діабетична нейропатія, розсіяний склероз, ураження трійчастого нерва, окремі форми епілепсії, а також стани, пов’язані з хронічним або нейропатичним болем, нудотою та блюванням при хіміотерапії чи спастичністю.

Міністерство охорони здоров’я дозволяє призначати лікування препаратами канабісу, як правило, коли інші ліки не дають результату або їх не переносить організм пацієнта. Як бачимо, у списку немає психічних хвороб і розладів. А саме довкола них спекуляцій найбільше.

Зокрема, чимало громадських організацій та ініціатив закликають дозволити лікувати медичним канабісом ветеранів і військових. Є навіть ГО з назвою «Ветерани за медичний канабіс».

Чи лікує канабіс ПТСР і депресію?

Бажання суспільства відшукати чарівну пігулку, яка вилікує сотні тисяч травмованих військових і цивільних від наслідків війни — посттравматичного стресового розладу, депресії, безсоння і болю, — легко зрозуміти. Проте насправді ефективність препаратів канабісу для лікування цих хвороб і станів залишається сумнівною. Натомість безсумнівними є ризики.

Найбільший систематичний огляд і метааналіз, опублікований у виданні Lancet Psychiatry, не підтверджує доцільності застосування канабісу в лікуванні психічних хвороб. Аналіз 54 рандомізованих контрольованих досліджень 1980–2025 років не виявив переконливих доказів ефективності канабіноїдів у лікуванні тривожних розладів, депресії і ПТСР. У великому огляді в JAMA 2026 року йдеться, що «доказова база недостатня для більшості медичних показів».

Офіційні ресурси системи Veterans Affairs і Military Health System у США, які спираються на настанову VA/DoD 2023 року, не рекомендують застосовувати канабіс як основу для лікування ПТСР. Причина — недостатні докази ефективності, відомі небажані ефекти й пов’язані ризики.

Ветеран вживає канабіс

Застосування препаратів канабісу для зняття симптомів: розладів сну, напруги, болю тощо — досі залишається полем для експериментів, які ще не дали переконливих результатів. Британська настанова NICE називає ефект канабісу в лікуванні хронічного болю скромним.

Тобто у світі пробують лікувати психічні розлади канабісом, але обережно, призначаючи ці ліки в окремих випадках, як правило, коли інші способи не працюють.

Те саме стосується іншого кандидата на роль чарівної пігулки — кетаміну, як і інших психоделіків. У більшості країн ці препарати не дозволені, а психоделічно-асистована терапія залишається експериментальною. Медики поки що не дійшли згоди щодо того, чи ефективність і користь такого лікування переважає ризики.

В Україні кетамін дозволений як знеболювальне, а лікування психоделіками зборонене. Що ж до ризиків, то найбільший і найочевидніший з них — наркозалежність.

Усупереч міфам, канабіс і його препарати можуть викликати звикання, а також ставати містком до важчих і ще небезпечніших наркотиків. Військові і ветерани чи не найпроблемніша група ризику, де, за статистикою, кількість наркозалежних зростає.

То що ж робити?

Перш за все чітко розмежувати три окремі теми.

Канабіс, його препарати і їхні синтетичні аналоги — це небезпечні заборонені речовини, розповсюдження яких є злочином.

Їхня легалізація не на часі й не в інтересах суспільства; вона також не відповідає практиці Європейського Союзу, крім певних специфічних винятків. Зберігання канабісу для особистого вжитку варто декриміналізувати або значно збільшити порогові кількості наркотичної речовини, після яких настає кримінальна відповідальність. Водночас медична і правоохоронна система мають зосередитися на профілактиці вживання наркотиків, а також лікуванні й реабілітації наркозалежних, а не покаранні тих, кого вдалося зловити з дозою. Це перехід до логіки громадського здоров’я, який декларує і чинна Стратегія наркополітики.

Каплі на олійній основі з медичним канабісом

Медичний канабіс — це ліки. Їх можна виробляти, продавати, призначати і вживати лише в межах суворо обмеженої і жорстко регульованої державою системи, яка контролює походження, якість і вміст, а отже, безпеку використання.

Можливо, в перспективі їхнє застосування вдасться поширити на випадки психічних розладів, але поки що це експериментальні, доволі ризиковані практики. Медичний канабіс не панацея в жодній сфері, і особливо у розв’язанні проблем військових і ветеранів, для яких ризики вживання наркотиків ще вищі, ніж для цивільних.

Лікарі, пацієнти і їхні родини повинні мати доступ до об’єктивної інформації про обмеження, ризики й реальні покази для призначення цих ліків.

Комерційний канабіс-продукт: цукерки, спайси, CBD-напої та інші подібні вироби — це продукти поза законом, виробники й розповсюджувачі яких користають зі шпарин у недосконалій нормативно-правовій базі. Ці продукти не можна вважати ані безпечними, ані лікувальними. Вони не проходять лабораторного контролю, не мають сертифікатів якості. Склад цих виробів може бути сумнівним або невідомим, а вплив синтетичних речовин, які застосовують виробники, не до кінця вивченим.

А отже, є ризик непередбачуваних токсичних ефектів, психічних ускладнень, залежності. Ці товари в жодному разі не слід ототожнювати з медичними препаратами, навіть якщо напис на обгортці обіцяє «релакс» або «заспокоєння».

Отже, держава повинна не лише розібратися з конкретною мережею і припинити незаконні дії, якщо вони підтвердяться, а також притягти порушників до відповідальності. Потрібна система, яка не допускатиме на ринок нових психоактивних речовин і негайно реагуватиме на появу таких продуктів не лише в легальній, а й у комунікаційній площині. До суспільства необхідно доносити інформацію про небезпеку таких продуктів.

Романтизація канабісу, поширення міфів про нешкідливість, легкість і корисність цієї рослини шкодять суспільству. Потрібна зріла комунікація про законні межі й доцільність їхнього розширення. Про реальний підтверджений ефект і марні сподівання, яких варто позбутися. І про ризики, які нікуди не зникають, навіть коли наркотик називають легким.