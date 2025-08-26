Сполуки канабісу можуть сприяти здоровому старінню, – дослідження

Нове дослідження показало, що сполуки канабісу мають потенціал для підтримки здорового старіння на ранніх стадіях.

До таких висновків дійшли фахівці у Великій Британії після аналізу 18 різних досліджень, проведених протягом 15 років (з 2008 по 2023 рік), в яких брали участь як тварини, так і люди.

Дослідження опубліковано в журналі «Journal of Cannabis Research», пише Science Alert..

Синтезуючи результати доклінічних моделей, клінічних досліджень та реальних даних, вчені прагнули з’ясувати потенціал канабіноїдів у сприянні здоровому старінню, пом’якшенні вікового спаду та покращенні самопочуття людей похилого віку.

У центрі уваги були ключові сполуки канабісу — канабідіол (КБД) та тетрагідроканабінол (ТГК). У тестах на тваринах вони показали сильний омолоджувальний ефект, однак у людей результати залишаються суперечливими.

З попередніх досліджень відомо, що канабіс може мати омолоджувальний ефект на мозок мишей. У людей спостерігали його потенціал для пошкодження функції пам'яті в одному дослідженні, а також для захисту від когнітивного зниження в іншому.

Водночас дослідники підкреслюють, що збереження здоров’я в похилому віці залежить від багатьох факторів: «Хоча ці сполуки демонструють багатообіцяючі результати у вирішенні конкретних проблем, пов’язаних зі старінням, підтримка здорового способу життя шляхом збалансованого харчування, регулярних фізичних вправ, належної гігієни сну та управління стресом залишається вирішальним фактором для сприяння здоровому старінню та загальному благополуччю».

Канабіс дедалі частіше використовують у медичних цілях, і він стає легальним у більшій кількості країн. В Украні канабіс дозволили виключно у лікувальних цілях і за медичними показами.

За оцінками МОЗ, 6 мільйонів українських пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу. Це і онкозахворювання, і хвороба Паркінсона, епілепсія та інші. Понад 5 років пацієнтська спільнота боролася за те, щоб ці ліки стали доступними в Україні.

Дослідники все ще вивчають канабіс, оскільки залишаються питання, як саме він впливає на організм залежно від віку, дозування чи супутніх захворювань.