Дерматологиня пояснила, чи варто боятися речей із секонд-хенду

Періодично у соцмережах з’являються історії про алергічні реакції, свербіж чи грибок нібито як наслідок покупок у таких крамницях.
Дерматолог-алерголог клініки «Dr. Malimonenko Gastro Club» Олена Мозирська у коментарі LB.ua пояснює, що ризики існують, але часто вони перебільшені.
«Більшість речей у секонд-хендах проходять хімічну обробку, і це значно знижує небезпеку зараження грибковими інфекціями чи паразитами. Ба більше, іноді такі речі можуть бути безпечніші за одяг у звичайних магазинах, де жодної дезінфекції може не проводитися», — каже лікарка.
За її словами, найбільші ризики пов’язані з:
- коростяним кліщем (рідко, але можливе зараження під час примірки, особливо взуття);
- грибковими інфекціями стоп і нігтів;
- алергією на хімічні засоби чи формальдегід, якими обробляють речі.
Різкий запах у магазинах у людей з алергічним ринітом чи астмою може провокувати чхання або навіть напад.
Мозирська радить кілька простих правил задля безпечних покупок:
- приміряти речі лише поверх натільної білизни чи тонких колготок;
- після покупки обов’язково прати речі з подвійним полосканням, за можливості використовувати високу температуру та прасування;
- для взуття — додатково застосовувати дезінфектори чи ультрафіолетову сушарку.
«Якщо є проблеми зі шкірою чи підвищена чутливість, від походів у секонд-хенд краще утриматися. Але для здорової людини за умови дотримання елементарних правил ризики мінімальні», — підсумовує лікарка.