«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаЗдоров'я

Дерматологиня пояснила, чи варто боятися речей із секонд-хенду

У 2025 році секонд-хенд займає 11% українського ринку одягу.

За три роки кількість магазинів зросла на 25-40%, за оцінкою консалтингової компанії Pro-Consulting, пише Forbes.ua. 

Дерматологиня пояснила, чи варто боятися речей із секонд-хенду
Фото: megaweek.ru

Періодично у соцмережах з’являються історії про алергічні реакції, свербіж чи грибок нібито як наслідок покупок у таких крамницях. 

Дерматолог-алерголог клініки «Dr. Malimonenko Gastro Club» Олена Мозирська у коментарі LB.ua пояснює, що ризики існують, але часто вони перебільшені.

Олена Мозирська
Фото: https://www.facebook.com/share/14HVSQaJfhW/?mibextid=wwXIfr
Олена Мозирська

«Більшість речей у секонд-хендах проходять хімічну обробку, і це значно знижує небезпеку зараження грибковими інфекціями чи паразитами. Ба більше, іноді такі речі можуть бути безпечніші за одяг у звичайних магазинах, де жодної дезінфекції може не проводитися», — каже лікарка.

За її словами, найбільші ризики пов’язані з:

  • коростяним кліщем (рідко, але можливе зараження під час примірки, особливо взуття);
  • грибковими інфекціями стоп і нігтів;
  • алергією на хімічні засоби чи формальдегід, якими обробляють речі.

Різкий запах у магазинах у людей з алергічним ринітом чи астмою може провокувати чхання або навіть напад.

Мозирська радить кілька простих правил задля безпечних покупок:

  • приміряти речі лише поверх натільної білизни чи тонких колготок;
  • після покупки обов’язково прати речі з подвійним полосканням, за можливості використовувати високу температуру та прасування;
  • для взуття — додатково застосовувати дезінфектори чи ультрафіолетову сушарку.

«Якщо є проблеми зі шкірою чи підвищена чутливість, від походів у секонд-хенд краще утриматися. Але для здорової людини за умови дотримання елементарних правил ризики мінімальні», — підсумовує лікарка.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies