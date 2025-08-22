Дерматологиня пояснила, чи варто боятися речей із секонд-хенду

За три роки кількість магазинів зросла на 25-40%, за оцінкою консалтингової компанії Pro-Consulting , пише Forbes.ua.

Періодично у соцмережах з’являються історії про алергічні реакції, свербіж чи грибок нібито як наслідок покупок у таких крамницях.

Дерматолог-алерголог клініки «Dr. Malimonenko Gastro Club» Олена Мозирська у коментарі LB.ua пояснює, що ризики існують, але часто вони перебільшені.

Фото: https://www.facebook.com/share/14HVSQaJfhW/?mibextid=wwXIfr Олена Мозирська

«Більшість речей у секонд-хендах проходять хімічну обробку, і це значно знижує небезпеку зараження грибковими інфекціями чи паразитами. Ба більше, іноді такі речі можуть бути безпечніші за одяг у звичайних магазинах, де жодної дезінфекції може не проводитися», — каже лікарка.

За її словами, найбільші ризики пов’язані з:

коростяним кліщем (рідко, але можливе зараження під час примірки, особливо взуття);

грибковими інфекціями стоп і нігтів;

алергією на хімічні засоби чи формальдегід, якими обробляють речі.

Різкий запах у магазинах у людей з алергічним ринітом чи астмою може провокувати чхання або навіть напад.

Мозирська радить кілька простих правил задля безпечних покупок:

приміряти речі лише поверх натільної білизни чи тонких колготок;

після покупки обов’язково прати речі з подвійним полосканням, за можливості використовувати високу температуру та прасування;

для взуття — додатково застосовувати дезінфектори чи ультрафіолетову сушарку.

«Якщо є проблеми зі шкірою чи підвищена чутливість, від походів у секонд-хенд краще утриматися. Але для здорової людини за умови дотримання елементарних правил ризики мінімальні», — підсумовує лікарка.