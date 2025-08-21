У разі спалаху інфекцій школярів без вакцинації не пускатимуть до класів, – МОЗ

У випадку загострення епідемічної ситуації керівництво шкіл має право не допустити до офлайн-навчання учнів, які не мають обов’язкових щеплень.

Такі дії передбачені законами «Про освіту» та «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

Якщо дитину тимчасово не пускають до занять у класі, їй можуть запропонувати інші формати здобуття освіти, зокрема дистанційний.

Обмеження можуть діяти до моменту, коли школяр отримає всі необхідні вакцини, або доки епідситуація не стабілізується.

«Спалах починається тоді, коли кількість невакцинованих дітей становить понад 5% серед популяції чи колективу. Школа, де рівень охоплення вакцинацією сягає 95%, є умовно безпечною», – зазначив Кузін.

Він додав, що в середньому частка дітей, які через медичні протипоказання не можуть отримати щеплення, становить 2–3%. Однак зростання ризиків відбувається тоді, коли батьки свідомо відмовляються вакцинувати дітей через брак інформації або недовіру до щеплень.

«Хочу нагадати спалах кору у 2017–2018 роках, коли багато дітей загинули через ускладнення – корові енцефаліти чи інші стани. Кір – небезпечна інфекція, проти якої потрібно захищатися. Такі обмежувальні заходи є елементом безпеки у шкільному середовищі», – наголосив Кузін.

Раніше в МОЗ нагадали, які щеплення варто отримати дітям перед початком навчального року.