В Україні фіксують втричі більше хворих на ковід порівняно з попереднім тижнем. Але це все одно менше, ніж було минулоріч – ЦГЗ

Літня хвиля коронавірусної хвороби наразі йде вгору. За останній тиждень Центр громадського здоровя зареєстрував 3540 нових випадків ковіду.

“Якщо порівнювати з попереднім тижнем, зростання втричі”, – це розповів Олексій Даниленко, в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я, в ефірі телемарафону.

Утім, якщо порівнювати з попереднім роком, коли за тиждень реєстрували поза 10 000 нових випадків, цьогоріч показники – значно нижчі. Принаймні поки що.

Одна з причин нової хвилі – поява нових штамів коронавірусу. Цього разу це субваріанти вже відомого в світі та Україні штаму Омікрон – «Nimbus» та «Stratus».

За словами Даниленка, нові штами легше поширюються серед дітей та молоді у вигляді легких та безсимптомних форм, це одна з причин легшого поширення.

Зафіксовали в ЦГЗ уже другий випадок «Nimbus» в Україні – на Одещині. Перший нещодавно фіксували на Вінниччині. Ще раніше МОЗ повідомляв про 38 зафіксованих випадків ковід-варіанту «Stratus».

Тобто попри те, що ковід ще раніше віднесли вже до категорії сезонних хвороб на кшталт грипу чи ГРВІ, друге літо поспіль є хвилі підвищення захворюваності.

Які причини призводять до підвищення рівня захворюваності? Керівник ЦГЗ називає 5:

Зниження імунітету українців – як поствакцинального, так і постінфекційного Легше поширення серед дітей та молоді в безсимптомних або легких формах Активна сезонна міграція, подорожі Поява нових штамів Недотримання засобів індивідуального захисту

Нагадаємо, що разом із субваріантом Stratus (XFG) «Nimbus» нині є одним із домінуючих у світі.

За класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, обидва субваріанти включені до переліку тих, що потребують моніторингу на рівні країн.

Мутації в білку-шипу можуть сприяти швидшому поширенню та викликати тяжчий перебіг COVID-19 у людей з ослабленим імунітетом.

Характерним симптомом Nimbus є гострий біль у горлі, тоді як для Stratus типовою є охриплість.

МОЗ нагадує, що вакцинація залишається найефективнішим способом профілактики тяжкого перебігу хвороби та ускладнень. В Україні використовують адаптовану омікрон-специфічну вакцину, а ревакцинацію рекомендують проводити кожні 6–12 місяців для людей із груп ризику.

ЦГЗ радить: