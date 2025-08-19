В Україні фіксують втричі більше хворих на ковід порівняно з попереднім тижнем. Але це все одно менше, ніж було минулоріч – ЦГЗ

“Якщо порівнювати з попереднім тижнем, зростання втричі”, – це розповів Олексій Даниленко, в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я, в ефірі телемарафону.
Утім, якщо порівнювати з попереднім роком, коли за тиждень реєстрували поза 10 000 нових випадків, цьогоріч показники – значно нижчі. Принаймні поки що.
Одна з причин нової хвилі – поява нових штамів коронавірусу. Цього разу це субваріанти вже відомого в світі та Україні штаму Омікрон – «Nimbus» та «Stratus».
За словами Даниленка, нові штами легше поширюються серед дітей та молоді у вигляді легких та безсимптомних форм, це одна з причин легшого поширення.
Зафіксовали в ЦГЗ уже другий випадок «Nimbus» в Україні – на Одещині. Перший нещодавно фіксували на Вінниччині. Ще раніше МОЗ повідомляв про 38 зафіксованих випадків ковід-варіанту «Stratus».
Тобто попри те, що ковід ще раніше віднесли вже до категорії сезонних хвороб на кшталт грипу чи ГРВІ, друге літо поспіль є хвилі підвищення захворюваності.
Які причини призводять до підвищення рівня захворюваності? Керівник ЦГЗ називає 5:
-
Зниження імунітету українців – як поствакцинального, так і постінфекційного
-
Легше поширення серед дітей та молоді в безсимптомних або легких формах
-
Активна сезонна міграція, подорожі
-
Поява нових штамів
-
Недотримання засобів індивідуального захисту
Нагадаємо, що разом із субваріантом Stratus (XFG) «Nimbus» нині є одним із домінуючих у світі.
За класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, обидва субваріанти включені до переліку тих, що потребують моніторингу на рівні країн.
Мутації в білку-шипу можуть сприяти швидшому поширенню та викликати тяжчий перебіг COVID-19 у людей з ослабленим імунітетом.
Характерним симптомом Nimbus є гострий біль у горлі, тоді як для Stratus типовою є охриплість.
МОЗ нагадує, що вакцинація залишається найефективнішим способом профілактики тяжкого перебігу хвороби та ускладнень. В Україні використовують адаптовану омікрон-специфічну вакцину, а ревакцинацію рекомендують проводити кожні 6–12 місяців для людей із груп ризику.
ЦГЗ радить:
-
у разі перших симптомів не виходити на роботу, лишатися вдома
-
звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням
-
використовувати маски
-
мити руки, дезінфекувати поверхні
-
вакцинуватися, вакцина доступна всім охочим.