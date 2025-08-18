З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаЗдоров'я

Уряд планує підвищити базову зарплату лікарям до 35 тисяч гривень, — Свириденко

Кабінет Міністрів має намір підвищити базову оплату праці лікарів первинної та екстреної медичної допомоги до 35 тисяч гривень на місяць.

Уряд планує підвищити базову зарплату лікарям до 35 тисяч гривень, — Свириденко
Юлія Свириденко
Фото: facebook/Юлія Свириденко

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час презентації проєкту програми діяльності уряду.

«Ми підвищимо зарплату медиків: базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини має бути не нижче 35 000 гривень», — наголосила вона.

За її словами, це один із кроків у рамках ширшої реформи медичної системи, яка передбачає також мотиваційні заходи для молодих фахівців. Свириденко нагадала, що вже запроваджено доплати для молодих лікарів, які погоджуються працювати в сільській місцевості та прифронтових регіонах.

Крім того, з 2026 року уряд планує запровадити щорічні планові медичні обстеження для українців віком до 40 років.

Раніше Кабінет Міністрів також доручив провести верифікацію медичних працівників, які виїхали за кордон і не надають допомогу в межах програми медичних гарантій.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies