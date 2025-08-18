Уряд планує підвищити базову зарплату лікарям до 35 тисяч гривень, — Свириденко

Кабінет Міністрів має намір підвищити базову оплату праці лікарів первинної та екстреної медичної допомоги до 35 тисяч гривень на місяць.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час презентації проєкту програми діяльності уряду.

«Ми підвищимо зарплату медиків: базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини має бути не нижче 35 000 гривень», — наголосила вона.

За її словами, це один із кроків у рамках ширшої реформи медичної системи, яка передбачає також мотиваційні заходи для молодих фахівців. Свириденко нагадала, що вже запроваджено доплати для молодих лікарів, які погоджуються працювати в сільській місцевості та прифронтових регіонах.

Крім того, з 2026 року уряд планує запровадити щорічні планові медичні обстеження для українців віком до 40 років.

Раніше Кабінет Міністрів також доручив провести верифікацію медичних працівників, які виїхали за кордон і не надають допомогу в межах програми медичних гарантій.