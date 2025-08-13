РЖД у вогні
РЖД у вогні
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ГоловнаЗдоров'я

На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів

Прокурори просять суд відсторонити від посад чотирьох лікарів-офтальмологів районної лікарні. 

На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Фото: diagnos-med.ru

За заявою прокуратури, лікарі вводили пацієнтам заборонений препарат і внаслідок дій медиків постраждали 18 пацієнтів.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

Відповідне клопотання про відсторонення від посад скерували до суду. Мова про статті щодо:

  • неналежного виконання професійних обов’язків медиками, що призвело до тяжких наслідків (ч.1 ст.140 КК України),
  • одержання неправомірної вигоди з вимаганням (ч.4 ст.368-4 КК України) 
  • службової недбалості з тяжкими наслідками (ч.2 ст.367 КК України). 

За даними слідства, з березня 2022-го по лютий 2023 року троє лікарів, за вказівкою завідувача відділення, вводили пацієнтам заборонений препарат. За цю процедуру вимагали від 8 до 34 тис. грн з кожного пацієнта.

У результаті таких дій, як розповідають правоохоронці, постраждали 18 людей:

  • 15 повністю втратили зір на одне око;
  • 3 пацієнти — на обидва;
  • 7 хворим через ускладнення довелося хірургічно видаляти око.

Також збитки державі, пов’язані з лікуванням постраждалих, оцінюють майже у 900 000 грн.

Кримінальні провадження перебувають на розгляді Чортківського районного суду. Прокурори наполягають на відстороненні медиків через ризик тиску на персонал та пацієнтів, адже лікарі продовжують працювати у тій самій лікарні.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies