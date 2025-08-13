На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів

За заявою прокуратури, лікарі вводили пацієнтам заборонений препарат і внаслідок дій медиків постраждали 18 пацієнтів.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

Відповідне клопотання про відсторонення від посад скерували до суду. Мова про статті щодо:

неналежного виконання професійних обов’язків медиками, що призвело до тяжких наслідків (ч.1 ст.140 КК України),

одержання неправомірної вигоди з вимаганням (ч.4 ст.368-4 КК України)

службової недбалості з тяжкими наслідками (ч.2 ст.367 КК України).

За даними слідства, з березня 2022-го по лютий 2023 року троє лікарів, за вказівкою завідувача відділення, вводили пацієнтам заборонений препарат. За цю процедуру вимагали від 8 до 34 тис. грн з кожного пацієнта.

У результаті таких дій, як розповідають правоохоронці, постраждали 18 людей:

15 повністю втратили зір на одне око;

3 пацієнти — на обидва;

7 хворим через ускладнення довелося хірургічно видаляти око.

Також збитки державі, пов’язані з лікуванням постраждалих, оцінюють майже у 900 000 грн.

Кримінальні провадження перебувають на розгляді Чортківського районного суду. Прокурори наполягають на відстороненні медиків через ризик тиску на персонал та пацієнтів, адже лікарі продовжують працювати у тій самій лікарні.