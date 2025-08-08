​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
У США схвалили до використання краплі, які діють як окуляри від вікової далекозорості

Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) схвалило офтальмологічні краплі VIZZ, призначеним для корекції пресбіопії — вікової далекозорості, що зазвичай розвивається після 45 років, повідомляє Nature.

У США схвалили до використання краплі, які діють як окуляри від вікової далекозорості
Фото: pexels-cottonbro

Діюча речовина препарату — ацеклидин — звужує зіницю, збільшуючи глибину різкості та допомагаючи розгледіти дрібні об’єкти на близькій відстані без використання окулярів. Ефект настає приблизно через 30 хвилин після закапування та зберігається до десяти годин.

На відміну від попередника — крапель Vuity з пілокарпіном, схвалених FDA у 2021 році, — VIZZ майже не впливає на акомодаційний апарат ока. Це дозволило уникнути поширених побічних ефектів, таких як затуманення зору чи відчуття дискомфорту.

Очікується, що препарат з’явиться на ринку США за рецептом наприкінці 2025 року.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
