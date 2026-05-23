Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
«Нести свою свободу». 10 найважливіших подій 14-го Книжкового Арсеналу

28 травня стартує Книжковий Арсенал — міжнародний фестиваль, започаткований 15 років тому. Це багатоскладова культурна подія, що поєднує літературні, візуальні, музичні й театральні компоненти. 

Фокус-тема 14-го Арсеналу сформульована як «Нести свою свободу», її впроваджує правозахисник, військовослужбовець, журналіст, колишній бранець Максим Буткевич. Цьогоріч серед учасників — 150 видавництв, книгарень, волонтерських і ветеранських організацій. На відвідувачів і відвідувачок чекатимуть найкращі зразки української та світової літератури. Фестиваль повертає Програму письменника з наголосом на темі сусідів і взаємин між країнами. Працюватимуть Театр ветеранів, підліткова сцена і платформа для переговорів видавців Book Arsenal Fellowship Program. Загалом у програмі понад 240 подій: дискусії, лекції, читання, воркшопи, зустрічі з авторами, виставки, концерти.

Розповідаємо про найважливіші заходи 14-го Книжкового Арсеналу.

Ми не на острові. Розмова з нобелівською лавреаткою Ольгою Токарчук

28 травня, 18:00

Ольга Токарчук в Києві
Фото: facebook/ Польський Інститут у Києві
Ольга Токарчук в Києві

Польська письменниця Ольга Токарчук має українське коріння і неодноразово висловлювала підтримку нашій державі. 2019 року їй присудили Нобелівську премію в галузі літератури. На думку комітету премії, авторка «ніколи не розглядає реальність як щось стабільне або вічне. Вона конструює свої романи в напрузі між культурними протилежностями; природа проти культури, розум проти божевілля, чоловік проти жінки, дім проти відчуження». Назагал книжки Токарчук перекладено 27 мовами.

Торік Ольга Токарчук вже зустрічалася з українськими читачами в Києві. Розмова 28 травня стане її першим виступом на Книжковому Арсеналі.

Сергій Жадан. Нові тексти

28 травня, 19:30

Жадан — це завжди цікаво і завжди актуально. Він регулярно влаштовує публічні читання своїх поезій. Збір від цих виступів іде на підтримку бригади «Хартія». Безумовно, прозвучать «Марсельєза» й «Четверта по обіді» — свіжі Жаданові гіти. Співорганізатором заходу є видавництво Meridian Czernowitz, яке випустило в листопаді минулого року «Фугу» — збірку вибраних віршів Пауля Целана в перекладі Жадана з німецької.

Імпровізаційна дуетна програма від Мишка Бірченка & Євгена Пугачова

28 травня, 20:30

Фото: Cуспільне/Олександр Перлик
Мишко Бірченко і Євген Пугачов на презентації альбому Late.

Мишко Бірченко і Євген Пугачов — ядро музичного гурту Hyphen Dash (у перекладі з англійської hyphen — дефіс, dash — тире), заснованого сім років тому в Києві. Поєднує найрізноманітніші стилі, від гіпгопу до ню-джазу, від ембієнту до построку. Імпровізація є найважливішим прийомом дуету: зокрема, в січні 2025-го Hyphen Dash приїхали до друзів-військових у Краматорськ, за 15 кілометрів від фронту, сховались у підвалі і записали експромтом альбом, який вийшов через два місяці під назвою Basement 626 («Підвал 626»). Про історію цього запису гурт згодом випустив документальний фільм.

«Акваріум, повний ключів» повертається додому: презентація нової книжки музиканта і письменника Юрія Гуржі

29 травня, 12:30

Музикант і диджей Юрій Гуржі народився і виріс у Харкові, у 1990-ті працював на перших незалежних радіостанціях в Україні, а по переїзді до Німеччини створив разом з літератором Володимиром Камінером популярний танцювальний клуб «Руссендиско». Після Революції гідності й початку агресії Росії проти України Гуржі заснував новий музичний проєкт Born in UA з акцентом на переважно українському репертуарі. Останні 10 років він активно співпрацює із Сергієм Жаданом: випустили вже чотири альбоми. На Арсеналі Гуржі представлятиме автобіографічну книжку. 

Фото: Instagram/ yuriygurzhy
Сергій Жадан і Юрій Гуржи

Автор пояснює: «Ця книжка мала з’явитися українською. Хоч написана вона була німецькою, я весь час мріяв саме про українське видання. Бо «Акваріум, повний ключів» — про Харків, про нашу українсько-єврейсько-грецьку родину, про мої подорожі до рідного міста протягом останніх чотирьох років. І ще: книгу проілюстровано фотографіями мого тата Олександра Гуржі, який багато знімав Харків у 1960–1970-х».

Публічна дискусія «За межами образу жертви» з ексклюзивним показом уривка документального фільму «Сліди»

29 травня, 15:00

Документальний фільм «Сліди» (режисерки Аліса Коваленко, Марися Нікітюк) присвячено важкій темі — сексуальному насильству над українськими жінками в полоні й на окупованих територіях. Фільм переміг у паралельному конкурсі «Панорама» 76-го Берлінського кінофестивалю. Це перша нагорода для української картини в цій секції.

Однак на Арсеналі мова йтиме не так про фільм, як про проблему, котру він зачіпає. У дискусії візьмуть участь Аліса Коваленко, героїня «Слідів» Ірина Довгань, письменниця Лариса Денисенко, лавреатка Нобелівської премії Олександра Матвійчук і американська історикиня Марсі Шор.

Дискусія «Український фемінізм: історія, досвід, незручні запитання»

29 травня, 16:30

Рівноправність жінок сьогодні така сама злободенна тема, як і 10, 20, 50 років тому. Повномасштабне вторгнення Росії проблему лише загострило. Проєкт нового Цивільного кодексу, який має всі шанси на ухвалення, вчергове підтверджує це. Феміністки, котрі привертають увагу до «скляної стелі» в карʼєрному зростанні жінок, до сексуального насильства, до мізогінії, котра все ще процвітає в українському суспільстві, стикаються з остракізмом і агресією.

Ці питання обговорюватимуть представниці емансипативного руху: Олена Стрельник, Тамара Злобіна, Галина Котлюк, Оксана Кісь, Тамара Марценюк.

Кіноперформанс «Тарас Трясило» (1926, реж. Петро Чардинін) з представленням Станіслава Битюцького й музичним супроводом наживо від noorj

29 травня, 19:45

Фото: vufku.org
Кадр з фільму 'Тарас Трясило'

«Тарас Трясило» — український радянський німий фільм 1926 року, знятий на Одеській кінофабриці ВУФКУ за однойменною історичною поемою Володимира Сосюри. Фільм з драматичним сюжетом часів козаччини, з масовими сценами кінних атак, рукопашних боїв, народних гулянь, палацових балів можна вважати чи не першим українським блокбастером. noorj — диджейка й бас-гітаристка, родом з Криму, зараз мешкає в Києві і спеціалізується на експериментальній електронній музиці.

Сам кіноперформанс — це продовження традиції сучасного музичного переосмислення класичних стрічок, що її впроваджує Довженко-Центр, який і організовує подію.

Презентація книжки «Людина проти жаху. “Птахи у пітьмі” — перша міжавторська збірка мілітарного горору в Україні»

30 травня, 12:30

Горор — давній і шанований жанр, надто в літературі; однак в Україні він ще тільки спинається на рівні ноги. «Птахи у пітьмі» — тим паче ризикована, однак украй цікава спроба: поєднати традиційні наративи горору з реаліями нашої війни. Дімка Ужасний (псевдо), упорядник і співавтор збірки, зазначає: «Автори, представлені в цій збірці, різні. Здебільшого це люди, які ніколи не планували пов’язувати своє життя з військовою службою, але внаслідок епохальних змін стали на захист власної домівки. Досвід у кожного теж різний, сила слова індивідуальна, страх кожен відчуває і розуміє по-своєму. Та всіх їх об’єднує одне: спроба препарувати своє внутрішнє «я» під пильним оком найгіршого з Вершників Апокаліпсиса».

Публічна розмова «Зсередини тексту: розмова про новий роман Артема Чеха»

30 травня, 13:00

Фото: facebook Артема Чеха
Артем Чех

Артем Чех — письменник і військовослужбовець, брав участь у тяжких боях на Донецькому напрямі як під час АТО/ООС, так і після 24.02.22. Давно має загальноукраїнське визнання як майстерний прозаїк. Тож вихід кожної його книги — неабияка новина. Про новий роман «Ми тебе не чекали» відомо поки що небагато. Сам автор характеризує твір як трагіфарс. Робота над рукописом тривала близько двох років і йшла непросто: «Не ти пишеш текст, а він пише тебе».

Онлайн-лекція Славоя Жижека

31 травня, 12:30

Ця лекція — гордість організаторів Книжкового Арсеналу. Адже Славоя Жижека небезпідставно вважають рок-зіркою від філософії. Його слава давно вийшла за межі Словенії, де Жижек мешкає і викладає. Окрім суто філософських студій, він зажив популярності культурологічними розвідками, а документальний фільм за його участі «Гід по кінематографу для збоченців» має культовий статус. 

Від початку повномасштабного вторгнення Жижек послідовно підтримує Україну, виступає за надання нам зброї, аж до ядерної, і вважає український опір боротьбою за виживання європейських цінностей.

Дмитро Десятерик
