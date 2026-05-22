Як Україна може витратити 60 млрд євро від ЄС на оборону. Головне з аналізу документу

ЦЕС проаналізував документ, що пояснює, як використовуватимуться ці кошти. LB.ua занотував ключові моменти з презентації та обговорення.

«Однак ми зіштовхнулися з обмеженим обсягом інформації про цю допомогу. І, як на мене, це пов’язано з тим, що цей механізм абсолютно новий для всіх учасників процесу і ніхто особливо не хоче коментувати щось, що перебуває в стані будівництва», – зазначив Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Окремо він зауважив, що це чимала сума: 60 мільярдів євро на півтора року – це майже 25% ВВП України за цей період.

Нещодавно Рада Європейського Союзу затвердила надання Україні дворічного кредиту 90 млрд євро, з якого 60 підуть на оборону, а 30 – на підтримку держбюджету.

Фото: EPA/UPG Прапори ЄС та України перед штаб-квартирою Європейського Союзу під час засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, 24 лютого 2025 року

Ключові моменти документу про надання кредиту

Сума в 60 мільярдів ділиться на два роки: 28 мільярдів – на 2026 рік і 32 – на 2027-й.

Для 30 мільярдів бюджетної підтримки важлива умова – гроші в обмін на реформи. Для 60 млрд оборонної підтримки як таких умов не прописано. Єдине – Україна мусить продовжувати дотримуватися основних європейських принципів верховенства права.

Використання оборонних грошей контролюватимуть. Попередньо відомо, що Україна має відкрити окремий рахунок в (за даними ЗМІ) німецькому банку, з якого будуть проводити усі платежі.

Дорота Длоухі-Суліга, представниця Європейської служби зовнішніх справ, зазначила, що механізм ще остаточно не визначений: чи надійдуть гроші фізично на рахунок в Україні, питання відкрите. Наразі обговорюється два варіанти рахунків: за кордоном або в Україні.

Будь-яке обладнання, зброя, боєприпаси, придбані в межах цього кредиту, не матимуть обмежень на використання, наголошує Максим Самойлюк, аналітик Центру економічної стратегії. Як це було, наприклад, із Хаймарсами та забороною бити з них по Росії.

В документі про надання кредиту прописали – «Україна повинна отримати якісну військову перевагу над Росією».

Трьома способами:

масштабуванням українського оборонного виробництва

пришвидшенням постачань для української армії

інтеграцією української оборонки з європейською.

Фото: Міноборони

«Взагалі це один із цікавих аспектів цього кредиту – ці кошти покликані не тільки забезпечити першочергові потреби української армії, а й поглибити співпрацю між українськими оборонними компаніями та європейськими», – зауважив Самойлюк.

Безпосередньо кошти з кредиту в 60 мільярдів можна використовувати лише на оборонній закупівлі, не на зарплати військовим.

«Втім, той фіскальний простір в українському бюджеті, який виникне завдяки отриманню кредиту, дозволить вивільнити з українського бюджету кошти на підвищення зарплати військовим», – зазначив аналітик.

Закупівлі в межах оборонного кредиту діляться на дві категорії:

так звані більш прості засоби обладнання (ракети, боєприпаси, артилерійські системи, малі дрони, пул постачальників широкий)

більш складне озброєння (засоби ППО або ПРО, морські засоби або підводне обладнання, більші дрони, в тому числі далекобійні і системи оборони проти таких дронів).

Щодо другої категорії чітко прописано: якщо зброя закуплена за оборонний кредит, жоден виробник компонентів не може заборонити її використання або постачання в Україну. Це захист від ситуацій, коли один критичний елемент – наприклад, американського виробництва – блокує використання всієї системи.

Позика передбачає п'ять способів використання коштів – від прямих закупівель зброї і боєприпасів для армії до довгострокових двосторонніх угод з країнами ЄС, спрямованих на інтеграцію української оборонки в європейську.

«Формально Україна і тільки Україна вирішує, що купувати. В документах не прописано, що має бути чітко витрачено, наприклад, 80% на якісь довгострокові історії і тільки 20% на прямі закупівлі. Тобто Україна зможе вирішувати на певний момент часу, яка потреба є найгострішою і що саме потрібно фінансувати за допомогою європейських грошей», – зазначив аналітик.

Фото: EPA/UPG Виробництво 155-мм артилерійських снарядів на заводі Rheinmetall , Німеччина, 06 червня 2023 р.

Водночас у Європейської комісії є низка запобіжників від того, щоб погоджувати чи не погоджувати Україні ці закупівлі. Здебільшого спрямованих на запобігання корупції.

«Навряд навіть гіпотетичний варіант, що всі 60 мільярдів євро підуть винятково на закупівлі всередині України, пройде погодження Європейської комісії. Тому дуже важливою є співпраця з країнами-членами ЄС і пошук шляхів взаємовигідного співпраці між Україною та країнами-членами», – додав Самойлюк.

Цей баланс, за його словами, можливо буде одним з ключових викликів використання оборонного кредиту, «тому що нам потрібно максимально відстояти свої інтереси, розуміти, що нам потрібно в першу чергу і розуміти, як ми можемо це аргументувати перед європейцями».

Позиція Європи

60 млрд євро – не просто військова допомога, цей кредит оформлено, як програму промислового співробітництва, наголошує Дорота Длоухі-Суліга, представниця Європейської служби зовнішніх справ.

Вона підтвердила три офіційні цілі:

постачати те, що потрібно для боротьби зараз (2026-2027),

розбудувати промислову базу України

інтегрувати її в європейську оборонну індустрію.

Наразі питання відкрите, чи вдасться освоїти ці кошти за ці 18 місяців. Адже, за словами представниці відомства, вся допомога ЄС і держав-членів за чотири роки повномасштабної війни становила – 75,2 млрд євро.

Процесом, за її словами, керує Україна: визначає потреби, готує продуктові графіки, проводить закупівлі.

Перший продуктовий графік, який Україна вже подала – дрони українського виробництва. Тобто перші виплати підуть виключно на закупівлі в Україні.

Перші виплати очікуються наприкінці червня – на початку липня. Адже позика ще не активна, триває підписання угоди між Україною і ASOM, потім ратифікація Радою Європи.

Більшість поставок закупленого планують здійснити у 2026 року або першому-другому кварталі 2027 року. Для закупівель 2027 року – у першому-другому кварталі 2028 року. Але будуть виключення – наприклад, для стратегічних довгострокових потреб на зразок літаків, де поставки пізніші.

Фото: president.gospmr.org спеціальна представниця ЄС з придністровського врегулювання та керівниця відділу Європейської служби зовнішніх справ у справах Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії та Молдови Дорота Длоухі-Суліга

Регламент дозволяє зворотні платежі з грудня, тож Україна вже закуповує дрони, які будуть відшкодовані.

Пріоритет – українське виробництво, потім ЄС, потім зовнішні ринки (якщо продукт недоступний у потрібний час і в потрібному обсязі).

Окрема складність – китайські компоненти. Якщо їхня частка у виробі перевищує 25% вартості кінцевого продукту, потрібне окреме погодження кваліфікованою більшістю держав-членів.

Мета позики також наростити виробництво компонентів і в Європі, і в Україні, і налагодити взаємне постачання на рівні комплектуючих, а не лише кінцевих продуктів.

Регламент дозволяє пріоритизувати українські замовлення в європейських компаній, але подекуди знайти реальні потужності буде складно.

Корупція – прямий ризик при таких сумах. Генеральний директорат Єврокомісії з оборонної промисловості та космосу (DG DEFIS) розробляє стратегію контролю.

Чи стосуватиметься оборонний кредит захисту енергетичної інфраструктури, Дорота Длоухі-Суліга відповіла коротко: «Питання щодо енергоінфраструктури – можливо, але [цей оборонний кредит] для потреб Міноборони. Щодо цивільної інфраструктури – залежить від типу і контексту. Більше не коментуватиму».

Пріоритети України

«Мені здається, що наше Міністерство оборони досить непогано склало перелік пріоритетів. Це, в першу чергу, все, що необхідно для захисту неба: і ракети протиповітряної оборони, і великі радари тактичного радіусу, і антидронові системи, боєприпаси і так далі», – вважає Любов Шипович, співзасновниця благодійного фонду Dignitas.

Фото: facebook.com/lyuba.shypovych Любов Шипович, співзасновниця благодійного фонду dignitas

Втім, на її думку, важливо також розбудовувати інфраструктуру для використання цих засобів: антидроновий захист, захист від шахедів, радіолокаційні системи малої дальності, банально транспорт, щоб вивести ці екіпажі на позиції, генератори, зарядні станції, старлінки і так далі.

Важливим також є антибалістичний напрямок і розробки власної антибалістики.

Водночас по співпраці з ЄС є два боки: з одного – українські компанії, які не готові під європейські вимоги й стандарти виробництва.

«А з іншого боку – чи готова Європа послабити ці стандарти з огляду на війну, швидкість інновацій і так далі? Тут мені здається ми маємо йти на зустріч одне одному: прокачувати українських виробників, щоб вони серйозніше ставилися до стандартів, з іншого – говорити європейським партнерам, що стандарти мають бути більш адаптивними», – вважає Шипович.