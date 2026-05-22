ЦПД: Росія посилює на окупованих територіях “культурну” асиміляцію

Підсанкційний співак Олег Газманов, оголосив про проведення відбору вокалістів серед жителів ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей для участі у проєкті.

Росія розширює інструменти ідеологічного впливу на тимчасово окупованих територіях України, залучаючи до русифікації молоді підконтрольних кремлю артистів та культурні проєкти.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Так званий рух “Роднікі”, який очолює підсанкційний співак Олег Газманов, оголосив про проведення відбору вокалістів серед жителів ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей для участі у фіналі однойменного пісенного конкурсу.

Проєкт позиціонує себе як “національний конкурс патріотичної пісні” та відкрито фінансується Кремлем.

Репертуар конкурсу, зокрема його дитячого напряму, повністю відповідає державній ідеологічній лінії – мілітаризм, культ “великої перемоги” та агресивний “патріотизм”.

Організація подібних заходів вписується у скоординовану стратегію Кремля з культурної асиміляції жителів ТОТ. Через залучення до подібних проєктів російська окупаційна влада намагається інтегрувати творчу молодь ТОТ у російський культурний простір.