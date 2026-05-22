Росіяни поранили 11 мешканців Сумщини. Серед постраждалих – підліток

Під ворожим вогнем перебували 36 населених пунктів області.

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Сумщину КАБами, ударними та FPV-дронами, артилерією та із мінометів. Поранені 11 людей, зокрема 13-річний хлопець.

Як повідомила обласна поліція, під ворожим вогнем перебували 36 населених пунктів. 

У Сумській громаді внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей: 13-річний хлопець, чоловіки віком 49, 70, 73 роки та жінки віком 72 і 81 рік. Пошкоджено 22 приватні будинки, 5 господарчих споруд та автомобілі.

У Ворожбянській громаді через удар ворожого дрона постраждали троє людей: 71-річний чоловік та жінки віком 65 і 67 років. Пошкоджено приватні будинки, легкові автомобілі та гараж.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок ударів російських дронів постраждали чоловіки віком 35 і 42 роки. Також пошкоджено мотоцикл.

У Глухівській громаді пошкоджено господарчу споруду та автобус, а у Новослобідській – приватний будинок. У Білопільській, Буринській, Миколаївській та Сумській громадах понівечені автомобілі, господарчі приміщення та зруйновано будівлю ферми.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів РФ. За кожним фактом відкрили кримінальні провадження за ст. 438 КК України.

